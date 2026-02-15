Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Rugby League
Each year, the winners of the Australian National Rugby League and the British Super League meet in, what is effectively, a match to decide the best rugby league club side in the world. This week, Hull KR meet Brisbane Broncos in Kingston upon Hull for those bragging rights. - Thursday, Sky Sports & BBC
Soccer
After a brief interruption while Dundalk negotiated their way out of Division One last season, the Louth Derby resumes in the Premier Division. In a county that punches above its weight in the League of Ireland, this week Drogheda United will visit Oriel Park. - Friday, Virgin Media
GAA
Dublin versus Kerry at Croke Park is always a big game, even if it’s only a football league tie in February. The two great rivals have been on different paths in the past couple of years, but the reigning All-Ireland champions coming to the capital will, hopefully, deliver an entertaining clash. - Saturday, TG4
MONDAY (Feb 16)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Afghanistan v UAE, 9.30am England v Italy, 1.30pm Australia v Sri Lanka
- SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- CYCLING - TNT Sports 1, 10.45am-12.45pm - Stage 1 UAE Tour
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm Jaen Classic
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Coventry v Middlesbrough
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Girona v Barcelona
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend’s highlights
- RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head
TUESDAY (Feb 17)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am New Zealand v Canada, 9.30am Ireland v Zimbabwe, 1.30pm Scotland v Nepal
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- CYCLING - TNT Sports 1, 9.45am-11.45am - Stage 2 UAE Tour
- SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Juventus, 8pm Monaco v PSG
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Borussia Dortmund v Atalanta
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Benfica v Real Madrid
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Blackpool v Mansfield Town
WEDNESDAY (Feb 18)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am South Africa v UAE, 9.30am Pakistan v Namibia, 1.30pm India v Netherlands
- SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8.30am-10.30pm Winter Olympics
- CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-1pm - Stage 3 UAE Tour
- CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-3pm - Stage 1 Tour of Andalusia
- CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-5pm - Stage 1 Tour of Algarve
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Real Madrid v Paris FC, 8pm Arsenal v Leuven
- SOCCER - TNT Sports 1 - Champions League - 5.45pm Qarabag v Newcastle
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Club Brugge v Atletico Madrid
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Olympiakos v Bayer Leverkusen
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Bodø/Glimt v Inter
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Wolves v Arsenal
THURSDAY (Feb 19)
- GOLF - Sky Sports Golf, 3am-8am LPGA Thailand
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am West Indies v Italy, 9.30am Sri Lanka v Zimbabwe, 1.30pm Afghanistan v Canada
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Kenya Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-1pm - Stage 4 UAE Tour
- CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-3pm - Stage 2 Tour of Andalusia
- CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-5pm - Stage 2 Tour of Algarve
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.15pm-1am The Genesis Invitational
- SOCCER - Premier Sports 2 - Conference League - 5.45pm Zrinjski v Crystal Palace
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Fenerbahçe v Nottingham Forest, 8pm Celtic v Stuttgart
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Juventus v Wolfsburg, 8pm Man Utd v Atletico Madrid
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Glasgow Premier League
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Mix & BBC Three - World Club Challenge Final - 7.30pm Hull KR v Brisbane Broncos
FRIDAY (Feb 20)
- GOLF - Sky Sports Golf, 3am-8am LPGA Thailand
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.45pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Kenya Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-1pm - Stage 5 UAE Tour
- CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-3pm - Stage 3 Tour of Andalusia
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 1.30pm Australia v Oman
- CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-5pm - Stage 3 Tour of Algarve
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.15pm-1am The Genesis Invitational
- RUGBY - S4C - U20 6N - 7.15pm Wales v Scotland
- RUGBY - Virgin Media Two - U20 6N - 7.45pm England v Ireland
- RUGBY - TNT Sports 1 - Premiership Cup - 7.45pm Gloucester v Sale
- SOCCER - Virgin Media Three - League of Ireland - 8pm Dundalk v Drogheda Utd
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Blackburn v Preston
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v Catalans Dragons, 8pm Leeds v York, 8pm St Helens v Leigh
SATURDAY (Feb 21)
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30am-8.30am LPGA Thailand
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.30pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2pm Kenya Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 11.15am-1pm - Stage 6 UAE Tour
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - Noon Lions v Sharks
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm West Brom v Coventry
- RACING - ITV4, 1pm-4pm Kempton Park
- CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-2.30pm - Stage 4 Tour of Andalusia
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 1.30pm Super 8s (TBA)
- CYCLING - TNT Sports 3, 2pm-3.45pm - Stage 4 Tour of Algarve
- RUGBY - RTÉ 2 & UTV - Men’s 6N - 2.10pm England v Ireland
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.45pm-11.30pm The Genesis Invitational
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Aston Villa v Leeds Utd
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-5pm - WTA Dubai Final
- GAA - TG4 - Women’s FL - 4.15pm Galway v Armagh
- RUGBY - Virgin Media One & BBC 1 - Men’s 6N - 4.40pm Wales v Scotland
- GAA - RTÉ 2 - Hurling League - 5.30pm Tipperary v Limerick
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm West Ham v Bournemouth
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 5.30pm Osasuna v Real Madrid
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-8pm - ATP Doha Open Final
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - 6pm Toulouse v Castleford, 8pm Wigan v Hull FC
- GAA - TG4 - Men’s FL - 7pm Dublin v Kerry
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 7.30pm St Mirren v Motherwell
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Man City v Newcastle
- NBA - Sky Sports Action - 10pm Magic @ Suns
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.40am Match of the Day
SUNDAY (Feb 22)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am Sean Strickland v Anthony Hernandez
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30am-8.30am LPGA Thailand
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-1.30pm Kenya Open
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-4.30pm; TNT Sports, 8.45am-5.30pm Winter Olympics
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 9.30am Super 8s (TBA), 1.30pm Super 8s (TBA)
- CYCLING - TNT Sports 1, 10.45am-12.45pm - Stage 7 UAE Tour
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Sheffield Utd v Sheffield Wednesday
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-2.30pm - Stage 5 Tour of Andalusia
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 1.30pm Chelsea v Man Utd
- GAA - TG4 - Men’s FL - 1.45pm Monaghan v Mayo, 3.45pm Armagh v Donegal
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Nottingham Forest v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Crystal Palace v Wolves
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Sunderland v Fulham, 4.30pm Tottenham v Arsenal
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-4.15pm - Stage 5 Tour of Algarve
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Livingston v Rangers
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Huddersfield v Wakefield
- RUGBY - RTÉ 2 & UTV - Men’s 6N - 3.10pm France v Italy
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Barcelona v Levante
- SOCCER - Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 4.30pm Liverpool v Everton
- SPORTS - BBC 2, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 5.30pm-10.30pm Winter Olympics Closing Ceremony
- NBA - Sky Sports Action - 6pm Cavaliers @ Thunder, 11.30pm Celtics @ Lakers
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Roma v Cremonese
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.35pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day