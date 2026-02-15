Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, Feb 16th–22nd)

Damian Cullen
Sun Feb 15 2026 - 17:017 MIN READ

Rugby League

Each year, the winners of the Australian National Rugby League and the British Super League meet in, what is effectively, a match to decide the best rugby league club side in the world. This week, Hull KR meet Brisbane Broncos in Kingston upon Hull for those bragging rights. - Thursday, Sky Sports & BBC

Soccer

After a brief interruption while Dundalk negotiated their way out of Division One last season, the Louth Derby resumes in the Premier Division. In a county that punches above its weight in the League of Ireland, this week Drogheda United will visit Oriel Park. - Friday, Virgin Media

GAA

Dublin versus Kerry at Croke Park is always a big game, even if it’s only a football league tie in February. The two great rivals have been on different paths in the past couple of years, but the reigning All-Ireland champions coming to the capital will, hopefully, deliver an entertaining clash. - Saturday, TG4

MONDAY (Feb 16)

  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Afghanistan v UAE, 9.30am England v Italy, 1.30pm Australia v Sri Lanka
  • SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
  • CYCLING - TNT Sports 1, 10.45am-12.45pm - Stage 1 UAE Tour
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm Jaen Classic
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Coventry v Middlesbrough
  • SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Girona v Barcelona
  • GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend’s highlights
  • RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head

TUESDAY (Feb 17)

  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am New Zealand v Canada, 9.30am Ireland v Zimbabwe, 1.30pm Scotland v Nepal
  • SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
  • CYCLING - TNT Sports 1, 9.45am-11.45am - Stage 2 UAE Tour
  • SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Juventus, 8pm Monaco v PSG
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Borussia Dortmund v Atalanta
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Benfica v Real Madrid
  • SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Blackpool v Mansfield Town

WEDNESDAY (Feb 18)

  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am South Africa v UAE, 9.30am Pakistan v Namibia, 1.30pm India v Netherlands
  • SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8.30am-10.30pm Winter Olympics
  • CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-1pm - Stage 3 UAE Tour
  • CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-3pm - Stage 1 Tour of Andalusia
  • CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-5pm - Stage 1 Tour of Algarve
  • SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Real Madrid v Paris FC, 8pm Arsenal v Leuven
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Champions League - 5.45pm Qarabag v Newcastle
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Club Brugge v Atletico Madrid
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Olympiakos v Bayer Leverkusen
  • SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Bodø/Glimt v Inter
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Wolves v Arsenal

THURSDAY (Feb 19)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 3am-8am LPGA Thailand
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am West Indies v Italy, 9.30am Sri Lanka v Zimbabwe, 1.30pm Afghanistan v Canada
  • SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
  • GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Kenya Open
  • CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-1pm - Stage 4 UAE Tour
  • CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-3pm - Stage 2 Tour of Andalusia
  • CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-5pm - Stage 2 Tour of Algarve
  • GOLF - Sky Sports Golf, 3.15pm-1am The Genesis Invitational
  • SOCCER - Premier Sports 2 - Conference League - 5.45pm Zrinjski v Crystal Palace
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Fenerbahçe v Nottingham Forest, 8pm Celtic v Stuttgart
  • SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Juventus v Wolfsburg, 8pm Man Utd v Atletico Madrid
  • DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Glasgow Premier League
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Mix & BBC Three - World Club Challenge Final - 7.30pm Hull KR v Brisbane Broncos

FRIDAY (Feb 20)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 3am-8am LPGA Thailand
  • SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.45pm Winter Olympics
  • GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Kenya Open
  • CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-1pm - Stage 5 UAE Tour
  • CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-3pm - Stage 3 Tour of Andalusia
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 1.30pm Australia v Oman
  • CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-5pm - Stage 3 Tour of Algarve
  • GOLF - Sky Sports Golf, 3.15pm-1am The Genesis Invitational
  • RUGBY - S4C - U20 6N - 7.15pm Wales v Scotland
  • RUGBY - Virgin Media Two - U20 6N - 7.45pm England v Ireland
  • RUGBY - TNT Sports 1 - Premiership Cup - 7.45pm Gloucester v Sale
  • SOCCER - Virgin Media Three - League of Ireland - 8pm Dundalk v Drogheda Utd
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Blackburn v Preston
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v Catalans Dragons, 8pm Leeds v York, 8pm St Helens v Leigh

SATURDAY (Feb 21)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 3.30am-8.30am LPGA Thailand
  • SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.30pm Winter Olympics
  • GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2pm Kenya Open
  • CYCLING - TNT Sports 1, 11.15am-1pm - Stage 6 UAE Tour
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - Noon Lions v Sharks
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm West Brom v Coventry
  • RACING - ITV4, 1pm-4pm Kempton Park
  • CYCLING - TNT Sports 1, 1pm-2.30pm - Stage 4 Tour of Andalusia
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 1.30pm Super 8s (TBA)
  • CYCLING - TNT Sports 3, 2pm-3.45pm - Stage 4 Tour of Algarve
  • RUGBY - RTÉ 2 & UTV - Men’s 6N - 2.10pm England v Ireland
  • GOLF - Sky Sports Golf, 2.45pm-11.30pm The Genesis Invitational
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Aston Villa v Leeds Utd
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-5pm - WTA Dubai Final
  • GAA - TG4 - Women’s FL - 4.15pm Galway v Armagh
  • RUGBY - Virgin Media One & BBC 1 - Men’s 6N - 4.40pm Wales v Scotland
  • GAA - RTÉ 2 - Hurling League - 5.30pm Tipperary v Limerick
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm West Ham v Bournemouth
  • SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 5.30pm Osasuna v Real Madrid
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-8pm - ATP Doha Open Final
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - 6pm Toulouse v Castleford, 8pm Wigan v Hull FC
  • GAA - TG4 - Men’s FL - 7pm Dublin v Kerry
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 7.30pm St Mirren v Motherwell
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Man City v Newcastle
  • NBA - Sky Sports Action - 10pm Magic @ Suns
  • SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.40am Match of the Day

SUNDAY (Feb 22)

  • UFC - TNT Sports 1 from 1am Sean Strickland v Anthony Hernandez
  • GOLF - Sky Sports Golf, 3.30am-8.30am LPGA Thailand
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-1.30pm Kenya Open
  • SPORTS - BBC 1/2, 9am-4.30pm; TNT Sports, 8.45am-5.30pm Winter Olympics
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 9.30am Super 8s (TBA), 1.30pm Super 8s (TBA)
  • CYCLING - TNT Sports 1, 10.45am-12.45pm - Stage 7 UAE Tour
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Sheffield Utd v Sheffield Wednesday
  • CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-2.30pm - Stage 5 Tour of Andalusia
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 1.30pm Chelsea v Man Utd
  • GAA - TG4 - Men’s FL - 1.45pm Monaghan v Mayo, 3.45pm Armagh v Donegal
  • SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Nottingham Forest v Liverpool
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Crystal Palace v Wolves
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Sunderland v Fulham, 4.30pm Tottenham v Arsenal
  • CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-4.15pm - Stage 5 Tour of Algarve
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Livingston v Rangers
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Huddersfield v Wakefield
  • RUGBY - RTÉ 2 & UTV - Men’s 6N - 3.10pm France v Italy
  • SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Barcelona v Levante
  • SOCCER - Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 4.30pm Liverpool v Everton
  • SPORTS - BBC 2, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 5.30pm-10.30pm Winter Olympics Closing Ceremony
  • NBA - Sky Sports Action - 6pm Cavaliers @ Thunder, 11.30pm Celtics @ Lakers
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Roma v Cremonese
  • GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.35pm League Sunday
  • SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times