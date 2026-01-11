Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Basketball
The Men’s National Cup Final will be held at the National Basketball Arena on Saturday evening. Ballincollig, who have never won the title, are playing in their second Cup final in three years, while Garvey’s Tralee Warriors claimed the title in 2021/22. - Saturday, TG4
Soccer
After 43 matches crammed into less than one month, the final of the Africa Cup of Nations will take place on Sunday in Morocco. The decider will be held at the newly built, 69,500-capacity Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat. - Sunday, E4
Gaelic Football
It has been quite a journey for both Dingle and St Brigid’s to reach Croke Park for the All-Ireland club senior football championship final. The Roscommon side, who won the title in 2012/13, have been in the final as recently as two years ago, while this is new territory for the Kerry champions. - Sunday, TG4
MONDAY (Jan 12)
- NFL - Sky Sports NFL - Wild Card Play-off - 1am Chargers @ Patriots
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm The Masters
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 7.45pm Liverpool v Barnsley
TUESDAY (Jan 13)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Celtics @ Pacers, 3am Lakers @ Kings
- NFL - Sky Sports NFL - Wild Card Play-off - 1.15am Texans @ Steelers
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm The Masters
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football - League Cup Semi-final - 8pm Newcastle v Man City
- SOCCER - Premier Sports 1 - Coppa Italia - 8pm Roma v Torino
WEDNESDAY (Jan 14)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Timberwolves @ Bucks, 1am Spurs @ Thunder, 4am Blazers @ Warriors
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm The Masters
- SOCCER - E4 - Africa Cup of Nations - 5pm Semi-final 1, 8pm Semi-final 2
- SOCCER - Sky Sports Plus – Bundesliga - 7.30pm Köln v Bayern Munich
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 7.45pm Falkirk v Celtic
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup Semi-final - 8pm Chelsea v Arsenal
THURSDAY (Jan 15)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Dubai Invitational
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm The Masters
- DARTS - ITV4, 4pm-8pm Bahrain Masters
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-3am Sony Open in Hawaii
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 7.30pm West Brom v Everton
- SOCCER - TNT Sports 3 - Serie A - 7.45pm Como v AC Milan
FRIDAY (Jan 16)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Dubai Invitational
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm, 7pm-8pm; BBC Four, 8pm-10pm; TNT Sports 2, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm The Masters
- RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Windsor, Newcastle & Market Rasen
- DARTS - ITV4, 4pm-8pm Bahrain Masters
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-3am Sony Open in Hawaii
- GAA - TG4 from 7.30pm O’Byrne Cup Final (TBA)
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 7.30pm Newcastle v West Ham
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Cup - 7.45pm Rangers v Annan
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Middlesbrough
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 8pm Bath v Edinburgh
SATURDAY (Jan 17)
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2am-4am - WTA Adelaide Open Final
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4.30am-6.30am - ATP Adelaide Open Final
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Dubai Invitational
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 12.15pm Sunderland v London City
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Coventry v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 12.30pm Man Utd v Man City
- SNOOKER - BBC 1, 1pm-4.30pm; BBC 2, 4.30pm-5.30pm, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm The Masters
- RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 1pm Ulster v Stade Francais; Champions Cup - 3.15pm Bayonne v Leinster, 5.30pm Toulouse v Sale, 8pm Gloucester v Toulon
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.15pm-4pm Ascot & Haydock Park
- GAA - TG4 from 1.15pm Connacht Cup Final (TBA), Munster HL Final (TBA), McKenna Cup Final (TBA)
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 5.30pm Munster v Castres; Challenge Cup - 8pm Connacht v Montauban
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Liverpool v Burnley
- SOCCER - E4 – Africa Cup of Nations - 4pm Third-place Play-off
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 5.30pm Swansea v Birmingham
- SOCCER - Sky Sports Plus – Bundesliga - 5.30pm RB Leipzig v Bayern Munich
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-3am Sony Open in Hawaii
- BASKETBALL - TG4 - Men’s National Cup Final - 8pm Ballincollig v Garvey’s Tralee Warriors
- SOCCER - TNT Sports 3 - Serie A - 7.45pm Cagliari v Juventus
- NBA - Sky Sports Plus - 10pm Jazz @ Mavericks
- NFL - Sky Sports NFL - 9.30pm Divisional Round 1 (TBA), 1.15am Divisional Round 2 (TBA)
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day
SUNDAY (Jan 18)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Dubai Invitational
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm, 7pm-10pm; TNT Sports 2, 12.45pm-4pm, 6.45pm-10pm The Masters
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 1pm Bristol v Bordeaux, 3.15pm Northampton v Scarlets
- RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 1pm Exeter v Cardiff, 3.15pm La Rochelle v Harlequins, 5.30pm Glasgow v Saracens
- RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Thurles, Windsor & Fakenham
- GAA - TG4 - All-Ireland Club SHC Final - 1.30pm Ballygunner v Loughrea; All-Ireland Club SFC Final - 3.40pm Dingle v St Brigid’s
- SOCCER - Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 2pm Arsenal v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Wolverhampton v Newcastle, 4.30pm Aston Villa v Everton
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Cup - 5.30pm Auchinleck Talbot v Celtic
- BASKETBALL - TG4 - Women’s National Cup Final - 5.30pm FloMAX Liffey Celtics v Killester
- SOCCER - E4 - 7pm Africa Cup of Nations Final
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-3am Sony Open in Hawaii
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Lecce
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8pm Real Sociedad v Barcelona
- NFL - Sky Sports NFL & Virgin Media Two - 8pm Divisional Round 3 (TBA)
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.30pm Match of the Day
- NFL - Sky Sports NFL - 11.30pm Divisional Round 4 (TBA)
- CRICKET - Sky Sports Mix from 7.15am - U19 WC Ireland v Sri Lanka