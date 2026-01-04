Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Hurling
With the condensed intercounty season, we’re up and running already. While which side won a early competition, such as the Munster Hurling League, won’t be remembered in a few months’ time, there isn’t a lot of time to experiment with new players. An interesting early fixture to see who puts down a marker for a championship jersey is Cork’s visit to Limerick this week. - Wednesday, TG4
Soccer
If there is any magic left in the FA Cup, it exists mainly in the third round, when top-flight clubs enter the competition and semi-professional sides dream of a giant-killing. Weston-super-Mare (who play in the sixth tier of English football) visit Grimsby Town, but perhaps the best chance of a huge upset is at Macclesfield (who also play in the sixth tier), with the visit of reigning FA Cup champions Crystal Palace. – Saturday, TNT Sports & BBC
Snooker
One of the most prestigious tournaments in professional snooker, The Masters, runs from January 11th-18th at London’s Alexandra Palace. Sixteen players line up in the first round – including defending champion Shaun Murphy, Antrim’s Mark Allen, and star attraction Ronnie O’Sullivan. From Sunday, BBC
MONDAY (Jan 5)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Ravens @ Steelers
- SOCCER - 4seven - AFCON - 4pm Egypt v Benin, 7pm Nigeria v Mozambique
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Leicester v West Brom
TUESDAY (Jan 6)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Knicks @ Pistons, 3am Warriors @ Clippers
- NBA - Sky Sports Mix - 1.30am Nuggets @ 76ers
- SOCCER - 4seven - AFCON - 4pm Algeria v DR Congo, 7pm Côte d’Ivoire v Burkina Faso
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Sassuolo v Juventus
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Rangers v Aberdeen
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm West Ham v Nottingham Forest
WEDNESDAY (Jan 7)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Heat @ Timberwolves, 4am Mavericks @ Kings
- SOCCER - TNT Sports 1 - Spanish Supercopa - 7pm Barcelona v Athletic Club
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 7.30pm Fulham v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 7.30pm Man City v Brighton
- SOCCER - Sky Sports Golf - Premier League - 7.30pm Bournemouth v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports NFL - Premier League - 7.30pm Brentford v Sunderland
- SOCCER - Sky Sports Darts - Premier League - 7.30pm Crystal Palace v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Tennis - Premier League - 7.30pm Everton v Wolves
- GAA - TG4 - Munster Hurling League - 7.35pm Limerick v Cork
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Parma v Inter
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8.15pm Burnley v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Cricket - Premier League - 8.15pm Newcastle v Leeds
- SOCCER - BBC 1, 10.40pm-0.10am Match of the Day
THURSDAY (Jan 8)
- SOCCER - TNT Sports 1 - Spanish Supercopa - 7pm Atletico Madrid v Real Madrid
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Arsenal v Liverpool
FRIDAY (Jan 9)
- SOCCER - E4 - AFCON - 4pm Quarter-final 1, 7pm Quarter-final 2
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 7.30pm Wrexham v Nottingham Forest
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 8pm Edinburgh v Gloucester
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 8pm Castres v Bath
SATURDAY (Jan 10)
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 12.15pm Macclesfield v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - 12.30pm Arsenal v Man Utd
- RACING - Virgin Media One & ITV4, 1pm-4pm Warwick, Kempton Park & Wetherby
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 1pm Bulls v Bristol, 3.15pm Clermont v Glasgow, 5.30pm Leinster v La Rochelle, 8pm Leicester v Bayonne
- RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 1pm Newcastle v Perpignan, 3.15pm Cardiff v Racing 92; Champions Cup - 5.30pm Sale v Sharks, 8pm Scarlets v Pau
- GAA - TG4 - Club JHC Final - 3.15pm Easkey v Kilbrittain; Club IHC Final - 5.15pm Tooreen v Upperchurch
- SOCCER - E4 - AFCON - 4pm Quarter-final 3, 7pm Quarter-final 4
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayer Leverkusen v Stuttgart
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 5.45pm Tottenham v Aston Villa
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Charlton v Chelsea
- NFL - Sky Sports NFL - 9.30pm Wild Card 1, 1am Wild Card 2
- SOCCER - BBC 1, 10.40pm-0.10am Match of the Day
SUNDAY (Jan 11)
- TENNIS - Sky Sports Plus, 6am-10.30am - WTA & ATP Brisbane Open Finals
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - Noon Aston Villa v Brighton, Noon Tottenham v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s SL - Noon Chelsea v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Man City v Everton
- SOCCER - TNT Sports 2 - FA Cup - Noon Derby v Leeds
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm The Masters
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 1pm Toulon v Munster, 3.15pm Bordeaux Bègles v Northampton
- RUGBY - Premier Sports 1 - Challenge Cup - 1pm Montpellier v Connacht
- GAA - TG4 - All-Ireland Club IFC - 1.30pm Final; All-Ireland Club JFC - 3.30pm Final
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 2pm Portsmouth v Arsenal, 4.30pm Man Utd v Brighton
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 2pm Dundee v Hearts, 4.30pm Aberdeen v Rangers
- SOCCER - BBC Red Button - Women’s Super League - 2.30pm Liverpool v London City
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 5.30pm Saracens v Toulouse
- NFL - Sky Sports NFL - 6pm Wild Card 3, 9.30pm Wild Card 4, 1.15am Wild Card 5
- SOCCER - TNT Sports 1 - 7pm Supercopa Final
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm Inter v Napoli
- NBA - Sky Sports Mix - 8pm Pelicans @ Magic
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day