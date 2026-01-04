Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Hurling

With the condensed intercounty season, we’re up and running already. While which side won a early competition, such as the Munster Hurling League, won’t be remembered in a few months’ time, there isn’t a lot of time to experiment with new players. An interesting early fixture to see who puts down a marker for a championship jersey is Cork’s visit to Limerick this week. - Wednesday, TG4

Soccer

If there is any magic left in the FA Cup, it exists mainly in the third round, when top-flight clubs enter the competition and semi-professional sides dream of a giant-killing. Weston-super-Mare (who play in the sixth tier of English football) visit Grimsby Town, but perhaps the best chance of a huge upset is at Macclesfield (who also play in the sixth tier), with the visit of reigning FA Cup champions Crystal Palace. – Saturday, TNT Sports & BBC

Snooker

One of the most prestigious tournaments in professional snooker, The Masters, runs from January 11th-18th at London’s Alexandra Palace. Sixteen players line up in the first round – including defending champion Shaun Murphy, Antrim’s Mark Allen, and star attraction Ronnie O’Sullivan. From Sunday, BBC

MONDAY (Jan 5)

NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Ravens @ Steelers

SOCCER - 4seven - AFCON - 4pm Egypt v Benin , 7pm Nigeria v Mozambique

, 7pm SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Leicester v West Brom

TUESDAY (Jan 6)

NBA - Sky Sports Plus - Midnight Knicks @ Pistons , 3am Warriors @ Clippers

, 3am NBA - Sky Sports Mix - 1.30am Nuggets @ 76ers

SOCCER - 4seven - AFCON - 4pm Algeria v DR Congo , 7pm Côte d’Ivoire v Burkina Faso

, 7pm SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Sassuolo v Juventus

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Rangers v Aberdeen

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm West Ham v Nottingham Forest

WEDNESDAY (Jan 7)

NBA - Sky Sports Plus - 1am Heat @ Timberwolves , 4am Mavericks @ Kings

, 4am SOCCER - TNT Sports 1 - Spanish Supercopa - 7pm Barcelona v Athletic Club

SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 7.30pm Fulham v Chelsea

SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 7.30pm Man City v Brighton

SOCCER - Sky Sports Golf - Premier League - 7.30pm Bournemouth v Tottenham

SOCCER - Sky Sports NFL - Premier League - 7.30pm Brentford v Sunderland

SOCCER - Sky Sports Darts - Premier League - 7.30pm Crystal Palace v Aston Villa

SOCCER - Sky Sports Tennis - Premier League - 7.30pm Everton v Wolves

GAA - TG4 - Munster Hurling League - 7.35pm Limerick v Cork

SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Parma v Inter

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8.15pm Burnley v Man Utd

SOCCER - Sky Sports Cricket - Premier League - 8.15pm Newcastle v Leeds

SOCCER - BBC 1, 10.40pm-0.10am Match of the Day

THURSDAY (Jan 8)

SOCCER - TNT Sports 1 - Spanish Supercopa - 7pm Atletico Madrid v Real Madrid

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Arsenal v Liverpool

FRIDAY (Jan 9)

SOCCER - E4 - AFCON - 4pm Quarter-final 1 , 7pm Quarter-final 2

, 7pm SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 7.30pm Wrexham v Nottingham Forest

RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 8pm Edinburgh v Gloucester

RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 8pm Castres v Bath

SATURDAY (Jan 10)

SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 12.15pm Macclesfield v Crystal Palace

SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - 12.30pm Arsenal v Man Utd

RACING - Virgin Media One & ITV4, 1pm-4pm Warwick, Kempton Park & Wetherby

RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 1pm Bulls v Bristol, 3.15pm Clermont v Glasgow , 5.30pm Leinster v La Rochelle , 8pm Leicester v Bayonne

, 5.30pm , 8pm RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 1pm Newcastle v Perpignan , 3.15pm Cardiff v Racing 92 ; Champions Cup - 5.30pm Sale v Sharks , 8pm Scarlets v Pau

, 3.15pm ; Champions Cup - 5.30pm , 8pm GAA - TG4 - Club JHC Final - 3.15pm Easkey v Kilbrittain ; Club IHC Final - 5.15pm Tooreen v Upperchurch

; Club IHC Final - 5.15pm SOCCER - E4 - AFCON - 4pm Quarter-final 3 , 7pm Quarter-final 4

, 7pm SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayer Leverkusen v Stuttgart

SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 5.45pm Tottenham v Aston Villa

SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Charlton v Chelsea

NFL - Sky Sports NFL - 9.30pm Wild Card 1 , 1am Wild Card 2

, 1am SOCCER - BBC 1, 10.40pm-0.10am Match of the Day

SUNDAY (Jan 11)