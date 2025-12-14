Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer

Wrexham were playing non-league football as recently as the 2022/23 season. After becoming the first side in English football’s top five divisions to achieve three successive promotions, this week they visit Swansea in the Championship. And Wrexham sit above their Welsh compatriots in the table. - Friday, Sky Sports

Equestrian

The five-day London International Horse Show includes three FEI World Cup Qualifiers in Dressage, Jumping and Driving. One of the biggest and most prestigious annual equestrian events in the world, there is always strong Irish talent on show – including recently by Darragh Kenny and Daniel Coyle. - Thursday-Monday, BBC

Soccer

The 35th edition of the Africa Cup of Nations kicks-off with Morocco hosting Comoros. There are many familiar names among the 24 teams taking part – including Achraf Hakimi (PSG and Morocco), Bryan Mbeumo (Manchester United and Cameroon) and Mohamed Salah (Liverpool and Egypt). December 21st-January 18th, Channel 4/E4/4seven

MONDAY (Dec 15)

NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Vikings @ Cowboys

DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship

SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm Scottish Open

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Man Utd v Bournemouth

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Wednesday v Derby

GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights

TUESDAY (Dec 16)

NBA - Sky Sports Plus - Midnight Pistons @ Celtics , 2.30am Rockets @ Nuggets

, 2.30am NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Dolphins @ Steelers

CRICKET - Premier Sports 2 from 7.40am - Women’s ODI S Africa v Ireland

DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship

SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm Scottish Open

SOCCER - Sky Sports Football - League Cup Quarter-final - 8pm Cardiff v Chelsea

WEDNESDAY (Dec 17)

SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm Scottish Open

DARTS - Sky Sports Darts, 7pm-11pm World Championship

SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup Quarter-final - 7.30pm Man City v Brentford

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Dundee Utd v Celtic

SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 8pm Juventus v Man Utd , 8pm OH Leuven v Arsenal , 8pm Paris FC v Barcelona , 8pm Wolfsburg v Chelsea

, 8pm , 8pm , 8pm SOCCER - UTV & Sky Sports Premier League - League Cup Quarter-final - 8.15pm Newcastle Utd v Fulham

THURSDAY (Dec 18)

GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm Mauritius Open

DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship

SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm Scottish Open

SPORTS - BBC 1, 7pm-9pm Sports Personality of the Year

SOCCER - TNT Sports 1 - Conference League - 8pm Crystal Palace v KuPS

SOCCER - TNT Sports 2 - Conference League - 8pm Sparta Prague v Aberdeen

SOCCER - TNT Sports 5 - Conference League - 8pm Celje v Shelbourne

SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Shamrock Rovers v Hamrun Spartans

SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Reading v Luton

EQUESTRIAN - BBC Red Button, 9pm-10.15pm - London International Horse Show

FRIDAY (Dec 19)

NFL - Sky Sports NFL & Showcase - 1.15 Rams @ Seahawks

GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm Mauritius Open

CRICKET - Premier Sports 2 from 11.40am - Women’s ODI S Africa v Ireland

SNOOKER - TNT Sports 1, 11.45am-6pm; TNT Sports 2, 6.45pm-10pm Scottish Open

DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship

EQUESTRIAN - BBC Red Button, 1.35pm-4.30pm - London International Horse Show

RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Leicester v Gloucester

RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Leinster v Ulster

RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Cardiff v Scarlets

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Swansea v Wrexham

SATURDAY (Dec 20)

GOLF - Sky Sports Golf, 10am-2.30pm Mauritius Open

SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Newcastle v Chelsea

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Southampton v Coventry

DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship

SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm Scottish Open

GAA - TG4 Player - All-Ireland Club JHC - 1pm Burt v Easkey

RACING - ITV4 & Virgin Media One, 1.30pm-4pm Ascot

RUGBY - TG4 – URC - 1.30pm Stormers v Lions, 4pm Sharks v Bulls

SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v West Ham Utd

RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Glasgow v Edinburgh

SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Leipzig v Bayer Leverkusen

RUGBY - TNT Sports 1 & ITV4 – Premiership - 5.30pm Harlequins v Bristol

RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Ospreys v Munster

SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Liverpool , 8pm Leeds v Crystal Palace

, 8pm GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm PNC Championship

BOXING - BBC Three from 7.30pm - Leeds Callum Simpson v Troy Williamson

RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Dragons v Connacht

SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 8pm Everton v Arsenal

RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Lyon v Toulouse

NFL - Sky Sports NFL - 10pm Eagles @ Commanders , 1.20am Packers @ Bears

, 1.20am SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.50pm Match of the Day

SUNDAY (Dec 21)