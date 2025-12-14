Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
Wrexham were playing non-league football as recently as the 2022/23 season. After becoming the first side in English football’s top five divisions to achieve three successive promotions, this week they visit Swansea in the Championship. And Wrexham sit above their Welsh compatriots in the table. - Friday, Sky Sports
Equestrian
The five-day London International Horse Show includes three FEI World Cup Qualifiers in Dressage, Jumping and Driving. One of the biggest and most prestigious annual equestrian events in the world, there is always strong Irish talent on show – including recently by Darragh Kenny and Daniel Coyle. - Thursday-Monday, BBC
Soccer
The 35th edition of the Africa Cup of Nations kicks-off with Morocco hosting Comoros. There are many familiar names among the 24 teams taking part – including Achraf Hakimi (PSG and Morocco), Bryan Mbeumo (Manchester United and Cameroon) and Mohamed Salah (Liverpool and Egypt). December 21st-January 18th, Channel 4/E4/4seven
MONDAY (Dec 15)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Vikings @ Cowboys
- DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm Scottish Open
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Man Utd v Bournemouth
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Wednesday v Derby
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Dec 16)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Pistons @ Celtics, 2.30am Rockets @ Nuggets
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Dolphins @ Steelers
- CRICKET - Premier Sports 2 from 7.40am - Women’s ODI S Africa v Ireland
- DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm Scottish Open
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup Quarter-final - 8pm Cardiff v Chelsea
WEDNESDAY (Dec 17)
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm Scottish Open
- DARTS - Sky Sports Darts, 7pm-11pm World Championship
- SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup Quarter-final - 7.30pm Man City v Brentford
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Dundee Utd v Celtic
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 8pm Juventus v Man Utd, 8pm OH Leuven v Arsenal, 8pm Paris FC v Barcelona, 8pm Wolfsburg v Chelsea
- SOCCER - UTV & Sky Sports Premier League - League Cup Quarter-final - 8.15pm Newcastle Utd v Fulham
THURSDAY (Dec 18)
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm Mauritius Open
- DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm Scottish Open
- SPORTS - BBC 1, 7pm-9pm Sports Personality of the Year
- SOCCER - TNT Sports 1 - Conference League - 8pm Crystal Palace v KuPS
- SOCCER - TNT Sports 2 - Conference League - 8pm Sparta Prague v Aberdeen
- SOCCER - TNT Sports 5 - Conference League - 8pm Celje v Shelbourne
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Shamrock Rovers v Hamrun Spartans
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Reading v Luton
- EQUESTRIAN - BBC Red Button, 9pm-10.15pm - London International Horse Show
FRIDAY (Dec 19)
- NFL - Sky Sports NFL & Showcase - 1.15 Rams @ Seahawks
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm Mauritius Open
- CRICKET - Premier Sports 2 from 11.40am - Women’s ODI S Africa v Ireland
- SNOOKER - TNT Sports 1, 11.45am-6pm; TNT Sports 2, 6.45pm-10pm Scottish Open
- DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
- EQUESTRIAN - BBC Red Button, 1.35pm-4.30pm - London International Horse Show
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Leicester v Gloucester
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Leinster v Ulster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Cardiff v Scarlets
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Swansea v Wrexham
SATURDAY (Dec 20)
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-2.30pm Mauritius Open
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Newcastle v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Southampton v Coventry
- DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
- SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm Scottish Open
- GAA - TG4 Player - All-Ireland Club JHC - 1pm Burt v Easkey
- RACING - ITV4 & Virgin Media One, 1.30pm-4pm Ascot
- RUGBY - TG4 – URC - 1.30pm Stormers v Lions, 4pm Sharks v Bulls
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v West Ham Utd
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Glasgow v Edinburgh
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Leipzig v Bayer Leverkusen
- RUGBY - TNT Sports 1 & ITV4 – Premiership - 5.30pm Harlequins v Bristol
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Ospreys v Munster
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Liverpool, 8pm Leeds v Crystal Palace
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm PNC Championship
- BOXING - BBC Three from 7.30pm - Leeds Callum Simpson v Troy Williamson
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Dragons v Connacht
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 8pm Everton v Arsenal
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Lyon v Toulouse
- NFL - Sky Sports NFL - 10pm Eagles @ Commanders, 1.20am Packers @ Bears
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.50pm Match of the Day
SUNDAY (Dec 21)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-noon Mauritius Open
- DARTS - Sky Sports Darts, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
- SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4pm, 6.45pm-10pm Scottish Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 1pm Girona v Atletico Madrid, 3.15pm Villarreal v Barcelona
- GAA TG4 - All-Ireland Club SHC Semi-finals - 1.30pm Loughrea v Slaughtneil, 3.30pm Ballygunner v St Martin’s
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 1.30pm Hearts v Rangers
- GAA - TG4 Player - All-Ireland Club IHC - 2pm Tuairín v Éire Óg, Carrickmore
- EQUESTRIAN - BBC 2, 2.15pm-4.55pm; BBC Red Button, 8.45pm-10.10pm – London International Horse Show
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3pm Newcastle v Bath
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 4.30pm Aston Villa v Man Utd
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-9.30pm PNC Championship
- SOCCER - E4 - African Cup of Nations - 7pm Morocco v Comoros
- RUGBY Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Bordeaux Bègles v Toulon
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11pm Match of the Day