Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Snooker
One of the Triple Crown events (along with the World Championship and the Masters), the UK Championship is held at the Barbican in York. A total of £1.2 million will be handed out in prize money, with the winner walking away from the table with a cheque for £250,000. - From Friday, BBC
Rugby
The Autumn International Series is over, apart from one remaining clash, with South Africa visiting Cardiff at the weekend. Wales have had a tough couple of years on rugby fields, so meeting the reigning world champions may not be the ideal way to end the year. - Saturday, TNT Sports
Gaelic Football
Two heavyweights of club football meet in the Connacht final at Hyde Park. Galway champions Moycullen were provincial champions as recently as the 2022/23 season, while Roscommon’s St Brigid’s – who won the All-Ireland club title in 2013 – were Connacht champions in 2023/24. - Sunday, TG4
MONDAY (Nov 24)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Buccaneers @ Rams
- CRICKET - TNT Sports 1 from 2am - 1st Test, D4 Ashes: Australia v England
- SOCCER - Premier Sports 1 - Under-17 World Cup - 1.30pm Semi-final 1, 3.45pm Semi-final 2
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Man Utd v Everton
TUESDAY (Nov 25)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Cavaliers @ Raptors, 2.30am Rockets @ Suns
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Panthers @ 49ers
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Ajax v Benfica
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Galatasaray v U St-Gilloise, 8pm B Dortmund v Villarreal
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Man City v B Leverkusen
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Marseille v Newcastle
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Chelsea v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Football - Championship - 8pm Southampton v Leicester
WEDNESDAY (Nov 26)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Magic @ 76ers, 4am Clippers @ LA Lakers
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Pafos v Monaco
- SOCCER - Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Copenhagen v Kairat
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v B Munich
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Liverpool v PSV
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm PSG v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Birmingham
- NBA - Sky Sports Plus - 10pm Pistons @ Celtics
THURSDAY (Nov 27)
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 - Under-17 World Cup - 12.30pm Third-place play-off, 4pm Final from Qatar
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 3 - Europa League - 5.45pm Feyenoord v Celtic
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Aston Villa v Young Boys
- NFL - Sky Sports NFL - 6pm Packers @ Lions, 9.30pm Chiefs @ Cowboys
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Nottingham Forest v Malmö
- SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Rangers v Sp Braga
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 5 - Conference League - 5.45pm AZ v Shelbourne
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 5 - Conference League - 8pm Shamrock Rovers v Shakhtar Donetsk
- SOCCER - TNT Sports 4 - Conference League - 8pm Aberdeen v Noah
- SOCCER - TNT Sports 2 - Conference League - 8pm Strasbourg v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Grimsby v Tranmere
FRIDAY (Nov 28)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Bengals @ Ravens
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
- F1 - Sky Sports F1 from 1pm - Practice & Qualifying Qatar Grand Prix
- RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Newbury
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Dragons v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Ulster v Benetton
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Newcastle v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Oxford v Ipswich
SATURDAY (Nov 29)
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - Noon Bulls v Lions
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Stoke v Hull
- F1 - Sky Sports F1 from 1pm - Sprint & Qualifying Qatar GP
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
- SNOOKER - BBC 1, 1pm-4.30pm; BBC 2, 4.30pm-5.30pm; BBC Four, 7pm-10pm UK Championship
- RACING - UTV, 1.30pm-3.55pm Newbury & Newcastle
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v Leeds
- RUGBY - TNT Sports 1 - Men’s international - 3.10pm Wales v S Africa
- AUSSIE RULES - TG4, 3.55-7.30pm - Deferred AFLW Grand Final
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Munster v Stormers
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm B Leverkusen v B Dortmund
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Everton v Newcastle, 8pm Tottenham v Fulham
- SOCCER - UTV - Women’s international - 5.30pm England v China
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Premiership - 5.45pm Kilmarnock v Dundee Utd
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 5.45pm Bristol v Northampton
- GAA - RTÉ 2 - Ulster Club SHC Final - 6pm Slaughtneil v Naomh Eoin
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Connacht v Sharks
- SOCCER - TNT Sports 3 - Serie A - 7.45pm Milan v Lazio
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm At Madrid v R Oviedo
- BOXING - BBC 2 from 8pm Frazer Clarke v Jeamie Tshikeva
- NBA - Sky Sports Plus - 10pm Celtics @ Timberwolves
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.35pm Match of the Day
SUNDAY (Nov 30)
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - Noon Crystal Palace v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Hibernian v Celtic
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-3.30pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
- RACING - RTÉ 2, 1pm-3.30pm Fairyhouse
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-6pm, BBC Four, 7pm-10pm UK Championship
- GAA - TG4 - Connacht Club SFC Final - 1pm Moycullen v St Brigid’s; Munster Club SHC Final - 3pm Ballygunner v Éire Óg, Inis
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2.05pm Nottingham Forest v Brighton
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2.05pm West Ham v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2.05pm Aston Villa v Wolves, 4.30pm Chelsea v Arsenal
- F1 - Sky Sports F1 from 2.30pm; Channel 4, 9pm-11.30pm (highlights) Qatar Grand Prix
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3pm Saracens v Bath
- BASKETBALL - TG4 - Men’s EuroBasket Pre-Qualifier - 5pm Ireland v N Macedonia
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Roma v Napoli
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Girona v Real Madrid
- SOCCER - BBC 1, 10.35pm-11.50pm Match of the Day
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Broncos @ Commanders