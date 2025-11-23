Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, Nov 24th – 30th)

Damian Cullen
Sun Nov 23 2025 - 17:016 MIN READ

Snooker

One of the Triple Crown events (along with the World Championship and the Masters), the UK Championship is held at the Barbican in York. A total of £1.2 million will be handed out in prize money, with the winner walking away from the table with a cheque for £250,000. - From Friday, BBC

Rugby

The Autumn International Series is over, apart from one remaining clash, with South Africa visiting Cardiff at the weekend. Wales have had a tough couple of years on rugby fields, so meeting the reigning world champions may not be the ideal way to end the year. - Saturday, TNT Sports

Gaelic Football

Two heavyweights of club football meet in the Connacht final at Hyde Park. Galway champions Moycullen were provincial champions as recently as the 2022/23 season, while Roscommon’s St Brigid’s – who won the All-Ireland club title in 2013 – were Connacht champions in 2023/24. - Sunday, TG4

MONDAY (Nov 24)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Buccaneers @ Rams
  • CRICKET - TNT Sports 1 from 2am - 1st Test, D4 Ashes: Australia v England
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Under-17 World Cup - 1.30pm Semi-final 1, 3.45pm Semi-final 2
  • GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Man Utd v Everton

TUESDAY (Nov 25)

  • NBA - Sky Sports Plus - Midnight Cavaliers @ Raptors, 2.30am Rockets @ Suns
  • NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Panthers @ 49ers
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Ajax v Benfica
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Galatasaray v U St-Gilloise, 8pm B Dortmund v Villarreal
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Man City v B Leverkusen
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Marseille v Newcastle
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Chelsea v Barcelona
  • SOCCER - Sky Sports Football - Championship - 8pm Southampton v Leicester

WEDNESDAY (Nov 26)

  • NBA - Sky Sports Plus - 1am Magic @ 76ers, 4am Clippers @ LA Lakers
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Pafos v Monaco
  • SOCCER - Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Copenhagen v Kairat
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v B Munich
  • SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Liverpool v PSV
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm PSG v Tottenham
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Birmingham
  • NBA - Sky Sports Plus - 10pm Pistons @ Celtics

THURSDAY (Nov 27)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Under-17 World Cup - 12.30pm Third-place play-off, 4pm Final from Qatar
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
  • SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 3 - Europa League - 5.45pm Feyenoord v Celtic
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Aston Villa v Young Boys
  • NFL - Sky Sports NFL - 6pm Packers @ Lions, 9.30pm Chiefs @ Cowboys
  • SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Nottingham Forest v Malmö
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Rangers v Sp Braga
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 5 - Conference League - 5.45pm AZ v Shelbourne
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 5 - Conference League - 8pm Shamrock Rovers v Shakhtar Donetsk
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Conference League - 8pm Aberdeen v Noah
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Conference League - 8pm Strasbourg v Crystal Palace
  • SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Grimsby v Tranmere

FRIDAY (Nov 28)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Bengals @ Ravens
  • GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
  • F1 - Sky Sports F1 from 1pm - Practice & Qualifying Qatar Grand Prix
  • RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Newbury
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Dragons v Leinster
  • RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Ulster v Benetton
  • RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Newcastle v Leicester
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Oxford v Ipswich

SATURDAY (Nov 29)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - Noon Bulls v Lions
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Stoke v Hull
  • F1 - Sky Sports F1 from 1pm - Sprint & Qualifying Qatar GP
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
  • SNOOKER - BBC 1, 1pm-4.30pm; BBC 2, 4.30pm-5.30pm; BBC Four, 7pm-10pm UK Championship
  • RACING - UTV, 1.30pm-3.55pm Newbury & Newcastle
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v Leeds
  • RUGBY - TNT Sports 1 - Men’s international - 3.10pm Wales v S Africa
  • AUSSIE RULES - TG4, 3.55-7.30pm - Deferred AFLW Grand Final
  • RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Munster v Stormers
  • SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm B Leverkusen v B Dortmund
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Everton v Newcastle, 8pm Tottenham v Fulham
  • SOCCER - UTV - Women’s international - 5.30pm England v China
  • SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Premiership - 5.45pm Kilmarnock v Dundee Utd
  • RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 5.45pm Bristol v Northampton
  • GAA - RTÉ 2 - Ulster Club SHC Final - 6pm Slaughtneil v Naomh Eoin
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Connacht v Sharks
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Serie A - 7.45pm Milan v Lazio
  • SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm At Madrid v R Oviedo
  • BOXING - BBC 2 from 8pm Frazer Clarke v Jeamie Tshikeva
  • NBA - Sky Sports Plus - 10pm Celtics @ Timberwolves
  • SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.35pm Match of the Day

SUNDAY (Nov 30)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian PGA Championship
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - Noon Crystal Palace v Man Utd
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Hibernian v Celtic
  • GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-3.30pm - LET Andalucia Costa Del Sol Open
  • RACING - RTÉ 2, 1pm-3.30pm Fairyhouse
  • SNOOKER - BBC 2, 1pm-6pm, BBC Four, 7pm-10pm UK Championship
  • GAA - TG4 - Connacht Club SFC Final - 1pm Moycullen v St Brigid’s; Munster Club SHC Final - 3pm Ballygunner v Éire Óg, Inis
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2.05pm Nottingham Forest v Brighton
  • SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2.05pm West Ham v Liverpool
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 2.05pm Aston Villa v Wolves, 4.30pm Chelsea v Arsenal
  • F1 - Sky Sports F1 from 2.30pm; Channel 4, 9pm-11.30pm (highlights) Qatar Grand Prix
  • RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3pm Saracens v Bath
  • BASKETBALL - TG4 - Men’s EuroBasket Pre-Qualifier - 5pm Ireland v N Macedonia
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Roma v Napoli
  • SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Girona v Real Madrid
  • SOCCER - BBC 1, 10.35pm-11.50pm Match of the Day
  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Broncos @ Commanders

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times