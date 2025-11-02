Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Racing
One of the most famous horse races in the world, the Melbourne Cup, takes place at Flemington Racecourse on Tuesday. The annual Group One, 3,200-metre race is known in Australia as “the race that stops the nation”. The total prize money for the race this year is $10 million (€5.7 million). - Tuesday morning (Irish-time), Virgin Media, Sky Sports
Soccer
The Republic of Ireland have qualified for the Fifa Under-17 World Cup for the first time, and will play Panama on Wednesday, Uzbekistan on Saturday, and Paraguay the following Tuesday (November 11th). The entire month-long tournament, involving 48 teams, will take place inside the “Aspire Zone” sports complex in the Qatar city of Al Rayyan. – RTÉ & TNT Sports
Darts
The nine-day Grand Slam of Darts will begin in Wolverhampton on Saturday. The 32 players who have qualified for the tournament - including last year’s winner Luke Littler - are drawn into eight groups of four. The eventual champion will walk away with £150,000 (€170,000). - Nov 8th-16th, Sky Sports
MONDAY (Nov 3)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Seahawks @ Commanders
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup) - 7.30pm Tamworth v Leyton Orient
- SOCCER - Sky Sports PL - 8pm Sunderland v Everton
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Nov 4)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Timberwolves @ Nets
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Cardinals @ Cowboys
- RACING - Virgin Media One & Sky Sports Racing, 2.30am-5.55am Melbourne Cup
- SOCCER - Premier Sports 1 - U-17 WC - 3.15pm England v Venezuela
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - CL - 5.45pm Slavia Prague v Arsenal
- SOCCER - TNT Sports 2 - CL - 5.45pm Napoli v Eintracht Frankfurt
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - CL - 8pm PSG v Bayern Munich
- SOCCER - Premier Sports 1 - CL - 8pm Liverpool v Real Madrid
- SOCCER - TNT Sports 1 - CL - 8pm Tottenham v Copenhagen
- SOCCER - TNT Sports 4 - CL - 8pm Juventus v Sporting CP
- SOCCER - Sky Sports Football - Championship - 8pm Coventry v Sheffield Utd
WEDNESDAY (Nov 5)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Magic @ Hawks, 4am Thunder @ Clippers
- SOCCER - RTÉ 2 - U-17 WC - 12.30pm Rep of Ireland v Panama
- SOCCER - TNT Sports 3 - CL - 5.45pm Pafos v Villarreal
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - CL - 5.45pm Qarabağ v Chelsea, 8pm Newcastle v Athletic Club
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - CL - 8pm Man City v Borussia Dortmund
- SOCCER - TNT Sports 4 - CL - 8pm Club Brugge v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Portsmouth v Wrexham
THURSDAY (Nov 6)
- GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-1pm HSBC Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 5am-9am - LET China Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - EL - 5.45pm Sturm Graz v Nottingham Forest; CL - 8pm Crystal Palace v AZ
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 4 - CL - 5.45pm AEK Athens v Shamrock Rovers, 8pm Shelbourne v Drita
- SOCCER - TNT Sports 2 - EL - 5.45pm Midtjylland v Celtic, 8pm Aston Villa v Maccabi Tel Aviv
- SOCCER - TNT Sports 3 - CL - 5.45pm AEK Larnaca v Aberdeen; EL - 8pm Rangers v Roma
- SOCCER - Sky Sports Football - L1 - 8pm Reading v Stevenage
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
FRIDAY (Nov 7)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Raiders @ Broncos
- GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-1pm HSBC Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 4.30am-8.30am - LET China Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 - U-17 WC - 12.30pm England v Haiti
- RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Exeter
- F1 - Sky Sports F1 from 2pm - Practice & Qualifying Sao Paulo GP
- SOCCER - Virgin Media Two from 7.30pm League of Ireland – Promotion/Relegation Play-off (TBA)
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Watford v Bristol City
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
SATURDAY (Nov 8)
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-6.30am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Mix, 4.30am-8.30am - LET China Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-1pm HSBC Championship
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Arsenal v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - Noon Man Utd v Aston Villa
- SOCCER - TNT Sports 1 - PL - 12.30pm Tottenham v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Blackburn v Derby
- RUGBY - RTÉ 2 & TNT Sports 3 - 12.40pm Ireland v Japan
- RACING - ITV4, 12.40pm-4pm Wincanton
- F1 - Sky Sports F1 from 1pm - Sprint & Qualifying Sao Paulo GP
- DARTS - Sky Sports Mix, 1pm-5pm; Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
- RUGBY LEAGUE - BBC 1 - 2.30pm England v Australia
- SOCCER - Premier Sports 1 - PL - 3pm Everton v Fulham
- RUGBY - TNT Sports 1 - 3.10pm Scotland v New Zealand, 5.40pm England v Fiji, 8.10pm France v South Africa
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 3.30pm Toulon v La Rochelle
- SOCCER - RTÉ 2 - U-17 WC - 3.45pm Rep of Ireland v Uzbekistan
- SOCCER - Sky Sports PL - 5.30pm Sunderland v Arsenal, 8pm Chelsea v Wolves
- RUGBY - TNT Sports 3 - 5.40pm Italy v Australia
- GAA - RTÉ 2 from 7pm Club championship (TBA)
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm Parma v AC Milan
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
- GREYHOUND RACING - Virgin Media Three, 9pm-10pm The Laurels
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.50pm-midnight Match of the Day
SUNDAY (Nov 9)
- UFC - TNT Sports 2 from midnight Gabriel Bonfim v Randy Brown
- GOLF - Sky Sports Plus, 2.30am-6am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30am-1pm HSBC Championship
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - 11.55am London City v Tottenham, Noon West Ham v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SL - Noon Liverpool v Brighton
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Portugal
- GAA - TG4 from 1pm Club championships (TBA)
- DARTS - Sky Sports Mix, 1pm-5pm; Sky Sports Main Event, 7.30pm-11.30pm Grand Slam of Darts
- SOCCER - Sky Sports PL - 2pm Nottingham Forest v Leeds
- SOCCER - Sky Sports Cricket - PL - 2pm Aston Villa v Bournemouth
- SOCCER - Sky Sports Plus - PL - 2pm Crystal Palace v Brighton
- NFL - Virgin Media Two & Sky Sports NFL (Berlin) - 2.30pm Falcons @ Colts
- SOCCER - BBC 2 - Women’s SL - 2.30pm Everton v Man City
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Final - 3pm Shamrock Rovers v Cork City
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Dundee v Rangers
- RUGBY - TNT Sports 1 - 3.10pm Wales v Argentina
- F1 - Sky Sports F1 from 3.30pm São Paulo Grand Prix
- SOCCER - Sky Sports PL - 5.30pm Sunderland v Arsenal, 8pm Chelsea v Wolves
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter Milan v Lazio
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Celta Vigo v Barcelona
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Steelers @ Chargers