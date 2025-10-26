Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
After Friday’s first leg, the Republic of Ireland women’s team meet Belgium on Tuesday evening in Leuven. There is so much at stake – this is a Uefa Nations League Promotion/Relegation Play-Off, which has consquences for the race to qualify for the 2027 Fifa Women’s World Cup Finals. – Tuesday, RTE
Horse Racing
More than 200 horses will compete in the Breeders’ Cup World Championships over two days at Del Mar, California. A Grade One racing feast, it’s one of the highlights of the season in North American each year. - Friday & Saturday, Virgin Media & ITV
Rugby
In 2016, Ireland famously defeated New Zealand in Chicago. This weekend, the two sides clash again at Soldier Field. Can Ireland repeat the feat of nine years ago? There are no friendlies in rugby. - Saturday, TNT Sports
MONDAY (Oct 27th)
- NFL - Sky Sports NFL - 0.20am Packers @ Steelers
- SOCCER - Sky Sports Football - L1 - 8pm Port Vale v Stockport Co
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Real Betis v Atletico Madrid
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
- NBA - Sky Sports Plus - 11pm Cavaliers @ Pistons
TUESDAY (Oct 28th)
- NFL - Sky Sports NFL - 0.15am Commanders @ Chiefs
- NBA - Sky Sports Plus - 1.30am Nuggets @ Timberwolves
- SOCCER - RTE 2 - Women’s NL - 7.30pm Belgium v Rep of Ireland
- SOCCER - ITV4 - Women’s international - 7pm England v Australia
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Atalanta v AC Milan
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football - League Cup - 8pm Wrexham v Cardiff
WEDNESDAY (Oct 29th)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Knicks @ Bucks - 3am Clippers @ Warriors
- CRICKET - TNT Sports 1 from 0.45am - 2nd ODI New Zealand v England
- CRICKET - Sky Sports Cricket - 9.30am Women’s World Cup Semi-final 1
- SOCCER - Sky Sports Premier League - League Cup - 7.45pm Liverpool v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Arsenal v Brighton, 7.45pm Swansea v Man City, 7.45pm Wolves v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 7.45pm Hibernian v Rangers
- SOCCER - UTV & Sky Sports Main Event - League Cup - 8pm Newcastle v Tottenham
THURSDAY (Oct 30th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am - LPGA Maybank Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - 9.30am Women’s World Cup Semi-final 2
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Rolex Grand Final
FRIDAY (Oct 31st)
- NFL - Sky Sports NFL - 0.15am Ravens @ Dolphins
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am - LPGA Maybank Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Rolex Grand Final
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 7.30pm Luton v Forest Green Rrs
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Wrexham v Coventry
- RACING - Virgin Media Two, 8pm-midnight Breeders’ Cup
SATURDAY (Nov 1st)
- CRICKET - TNT Sports 1 from 0.45am - 3rd ODI New Zealand v England
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am - LPGA Maybank Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Rolex Grand Final
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Chelsea v London City
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s SL - Noon Man City v West Ham
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - Noon Chelmsford v Braintree Town
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Leicester v Blackburn
- RUGBY LEAGUE - BBC 1 - 2.30pm England v Australia
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Nottingham Forest v Man Utd
- RUGBY - TNT Sports 2 – International - 3.10pm England v Australia, 5.40pm Scotland v United States
- RUGBY - Premier Sports 2 - 4.10pm South Africa v Japan
- SOCCER - TNT Sports 3 - FA Cup - 5.30pm Brackley Town v Notts Co
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayern Munich v Bayer Leverkusen
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Chelsea
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup Semi-final - 5.30pm Motherwell v St Mirren
- GAA - RTE 2 - 6.15pm Leinster Club SFC (TBA)
- RACING - Virgin Media Two, 6pm-0.45am; ITV4, 8.45pm-10.50pm Breeders’ Cup
- RUGBY - TNT Sports 2 - 8pm Ireland v New Zealand
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Liverpool v Aston Villa
- NBA - Sky Sports Plus - 9pm Kings @ Bucks
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day
- UFC - TNT Sports 3 from 11pm Steve Garcia v David Onama
SUNDAY (Nov 2nd)
- NBA - Sky Sports Plus - 2am Mavericks @ Pistons
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am - LPGA Maybank Championship
- TENNIS - Sky Sports Plus, 7.30am-10am - WTA From Jiujiang & Hong Kong
- CRICKET - Sky Sports Cricket - 9.30am Women’s World Cup final
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Rolex Grand Final
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 11.30am Hellas Verona v Inter Milan
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Everton, Noon Tottenham v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Football & Showcase - Women’s Super League - Noon Brighton v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Leicester v Arsenal
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - Noon South Shields v Shrewsbury Town, 3pm Port Vale v Maldon & Tiptree, 5.15pm Gainsborough Trinity v Accrington Stanley
- GAA - TG4 from 1pm Club championships (TBA)
- TENNIS - Sky Sports Plus, 2pm-5.30pm - WTA From Riyadh
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup Semi-final - 2pm Celtic v Rangers
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm West Ham v Newcastle, 4.30pm Man City v Bournemouth
- SOCCER - TNT Sports 2 - FA Cup - 2.15pm Eastleigh v Walsall
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Roma
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.25pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Seahawks @ Commanders