Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Darts
The 2025 World Grand Prix takes place in Leicester this week. Involving the world’s top 16, as well as the top 16 from the one-year ProTour rankings, the event is unique in that players must start on a double (or bullseye) and do the same at the end to win a leg. - Monday-Sunday, Sky Sports
Soccer
The Republic of Ireland are in Group D of the 2027 European Under-21 Championship qualifying competition, alongside England, Slovakia, Moldova, Kazakhstan and Andorra. Reigning (2025) champions England are hot favourites to top the group, but second place secures a play-off space. The Irish and Slovakia teams have both won their first two matches and now meet in Cork in a crucial tie. - Friday, RTÉ
Rugby League
The 2025 Super League season comes to an end at the weekend with the Grand Final at Old Trafford. Eleven of the 12 teams in the top-flight competition come from a relatively small area of northern England, with the 12th being Catalans Dragons from southern France. - Saturday, Sky Sports
MONDAY (Oct 6th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Patriots @ Bills
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am N Zealand v S Africa
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4pm Bernocchi Cup
- DARTS Sky Sports Plus, 6pm-11pm World GP
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Harrogate v Crewe
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Oct 7th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Chiefs @ Jaguars
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am England v Bangladesh
- CYCLING - TNT Sports 1, 1.45pm-4.30pm Binche Chimay Binche
- CYCLING - TNT Sports 2, 2.30pm-4pm Tre Valli Varesine
- DARTS - Sky Sports Plus, 6pm-11pm World GP
- SOCCER - Disney+ - Women’s Champions League - 8pm Arsenal v OL Lyonnes
WEDNESDAY (Oct 8th)
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Australia v Pakistan
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World GP
THURSDAY (Oct 9th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am Buick LGPA Shanghai
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am India v S Africa
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-6pm Open de Espana
- CYCLING - TNT Sports 2, 1.45pm-3.45pm Gran Piemonte
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World GP
- SOCCER - BBC 2 - Men’s WCQ - 7.45pm Scotland v Greece
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - Men’s Friendly - 7.45pm England v Wales
FRIDAY (Oct 10th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Eagles @ Giants
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am Buick LGPA Shanghai
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 1pm-3.30pm Xi’an GP
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am N Zealand v Bangladesh
- RACING - UTV, 1pm-4pm Newmarket
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-6pm Open de Espana
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World Grand Prix
- SOCCER - RTÉ 2 - U21 Qualifier - 7.30pm Rep of Ireland v Slovakia
- SOCCER - Virgin Media Two from 7.30pm Airtricity League (TBA)
- SOCCER - BBC 1 & Virgin Media Three – Men’s WCQ - 7.45pm N Ireland v Slovakia
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Edinburgh
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Scarlets v Stormers
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Sale v Newcastle
SATURDAY (Oct 11th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am Buick LGPA Shanghai
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
- CRICKET - Sky Sports Cricket (Women’s WC - 10.30am England v Sri Lanka
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5pm Open de Espana
- RACING - UTV, 1pm-4.10pm Newmarket & York
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Ospreys v Zebre
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 3.05pm Northampton v Leicester, 5.30pm Bath v Gloucester
- GAA - RTÉ 2 - Tipperary SHC - 4.10pm Loughmore-Castleiney v Holycross-Ballycahill
- SOCCER - TG4 from 4.10pm Women’s Premier Division (TBA)
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Leinster v Sharks, 7.45pm Ulster v Bulls
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 5.30pm Glasgow v Dragons
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 5.30pm Oldham v Barrow
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - 6pm Super League Grand Final
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s WCQ - 7.45pm Portugal v Rep of Ireland
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Cardiff v Connacht
- DARTS - Sky Sports Plus, 8pm-11.30pm World GP
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.35pm Football League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (Oct 12th)
- UFC - TNT Sports 1 from midnight Charles Oliveira v Mateusz Gamrot
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9.30am Buick LGPA Shanghai
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Xi’an GP
- CRICKET - Sky Sports Cricket (Women’s WC - 10.30am India v Australia
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm Open de Espana
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Showcase - Women’s Super League - Noon Chelsea v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - Noon Everton v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon London City v West Ham
- GAA - TG4 from 2pm Club championships (TBA)
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.30pm Arsenal v Brighton
- NFL - Sky Sports NFL - 2.30pm Broncos @ Jets
- CYCLING - TNT Sports 4, 3.15pm-4.15pm Paris Tours
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 4.45pm Liverpool v Man City
- SOCCER - BBC 2 - Men’s WCQ - 5pm Scotland v Belarus
- DARTS - Sky Sports Plus, 8pm-10pm World GP
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Toulouse v Bordeaux
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Lions @ Chiefs
- SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP Final