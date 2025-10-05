Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, Oct 6th – 12th)

Damian Cullen
Sun Oct 05 2025 - 17:01

Darts

The 2025 World Grand Prix takes place in Leicester this week. Involving the world’s top 16, as well as the top 16 from the one-year ProTour rankings, the event is unique in that players must start on a double (or bullseye) and do the same at the end to win a leg. - Monday-Sunday, Sky Sports

Soccer

The Republic of Ireland are in Group D of the 2027 European Under-21 Championship qualifying competition, alongside England, Slovakia, Moldova, Kazakhstan and Andorra. Reigning (2025) champions England are hot favourites to top the group, but second place secures a play-off space. The Irish and Slovakia teams have both won their first two matches and now meet in Cork in a crucial tie. - Friday, RTÉ

Rugby League

The 2025 Super League season comes to an end at the weekend with the Grand Final at Old Trafford. Eleven of the 12 teams in the top-flight competition come from a relatively small area of northern England, with the 12th being Catalans Dragons from southern France. - Saturday, Sky Sports

MONDAY (Oct 6th)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Patriots @ Bills
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am N Zealand v S Africa
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4pm Bernocchi Cup
  • DARTS Sky Sports Plus, 6pm-11pm World GP
  • SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Harrogate v Crewe
  • GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights

TUESDAY (Oct 7th)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Chiefs @ Jaguars
  • SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am England v Bangladesh
  • CYCLING - TNT Sports 1, 1.45pm-4.30pm Binche Chimay Binche
  • CYCLING - TNT Sports 2, 2.30pm-4pm Tre Valli Varesine
  • DARTS - Sky Sports Plus, 6pm-11pm World GP
  • SOCCER - Disney+ - Women’s Champions League - 8pm Arsenal v OL Lyonnes

WEDNESDAY (Oct 8th)

  • SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Australia v Pakistan
  • DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World GP

THURSDAY (Oct 9th)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am Buick LGPA Shanghai
  • SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am India v S Africa
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-6pm Open de Espana
  • CYCLING - TNT Sports 2, 1.45pm-3.45pm Gran Piemonte
  • DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World GP
  • SOCCER - BBC 2 - Men’s WCQ - 7.45pm Scotland v Greece
  • SOCCER - UTV & Virgin Media Two - Men’s Friendly - 7.45pm England v Wales

FRIDAY (Oct 10th)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Eagles @ Giants
  • GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am Buick LGPA Shanghai
  • SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 1pm-3.30pm Xi’an GP
  • CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am N Zealand v Bangladesh
  • RACING - UTV, 1pm-4pm Newmarket
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-6pm Open de Espana
  • DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World Grand Prix
  • SOCCER - RTÉ 2 - U21 Qualifier - 7.30pm Rep of Ireland v Slovakia
  • SOCCER - Virgin Media Two from 7.30pm Airtricity League (TBA)
  • SOCCER - BBC 1 & Virgin Media Three – Men’s WCQ - 7.45pm N Ireland v Slovakia
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Edinburgh
  • RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Scarlets v Stormers
  • RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Sale v Newcastle

SATURDAY (Oct 11th)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am Buick LGPA Shanghai
  • SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP
  • CRICKET - Sky Sports Cricket (Women’s WC - 10.30am England v Sri Lanka
  • GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5pm Open de Espana
  • RACING - UTV, 1pm-4.10pm Newmarket & York
  • RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Ospreys v Zebre
  • RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 3.05pm Northampton v Leicester, 5.30pm Bath v Gloucester
  • GAA - RTÉ 2 - Tipperary SHC - 4.10pm Loughmore-Castleiney v Holycross-Ballycahill
  • SOCCER - TG4 from 4.10pm Women’s Premier Division (TBA)
  • RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Leinster v Sharks, 7.45pm Ulster v Bulls
  • RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 5.30pm Glasgow v Dragons
  • SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 5.30pm Oldham v Barrow
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - 6pm Super League Grand Final
  • SOCCER - RTÉ 2 - Men’s WCQ - 7.45pm Portugal v Rep of Ireland
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Cardiff v Connacht
  • DARTS - Sky Sports Plus, 8pm-11.30pm World GP
  • SOCCER - ITV4, 9pm-10.35pm Football League highlights
  • SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day

SUNDAY (Oct 12th)

  • UFC - TNT Sports 1 from midnight Charles Oliveira v Mateusz Gamrot
  • GOLF - Sky Sports Golf, 4am-8am Baycurrent Championship
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9.30am Buick LGPA Shanghai
  • SNOOKER - TNT Sports, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Xi’an GP
  • CRICKET - Sky Sports Cricket (Women’s WC - 10.30am India v Australia
  • GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm Open de Espana
  • SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Leicester
  • SOCCER - Sky Sports Showcase - Women’s Super League - Noon Chelsea v Tottenham
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - Noon Everton v Man Utd
  • SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon London City v West Ham
  • GAA - TG4 from 2pm Club championships (TBA)
  • SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.30pm Arsenal v Brighton
  • NFL - Sky Sports NFL - 2.30pm Broncos @ Jets
  • CYCLING - TNT Sports 4, 3.15pm-4.15pm Paris Tours
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 4.45pm Liverpool v Man City
  • SOCCER - BBC 2 - Men’s WCQ - 5pm Scotland v Belarus
  • DARTS - Sky Sports Plus, 8pm-10pm World GP
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Toulouse v Bordeaux
  • SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day 2
  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Lions @ Chiefs
  • SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an GP Final

