Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
The Republic of Ireland men’s team began their qualifying campaign for the 2026 World Cup Finals on Saturday at the Aviva. This Tuesday, the Irish team face their first away match of Group F, away to Armenia. Taking anything less than three points in Yerevan would be a huge blow. - Tuesday, RTÉ
Athletics
The 2025 World Athletics Championships will take place in Tokyo from Saturday, September 13th to Sunday, September 21st. Ireland will have 28 athletes at the event, including Sarah Healy (Women’s 1,500m), Kate O’Connor (Women’s Heptathlon), Mark English (Men’s 800m), and Sharlene Mawdsley (Women’s 400m, Mixed 4x400m Relay and Women’s 4x400m Relay). – Sep 13th-21st, RTÉ & TNT Sports
Boxing
The first all-Irish world title fight will take place at Belfast’s Windsor Park on Saturday night, when local fighter Lewis Crocker takes on Limerick’s Paddy Donovan. In a controversial first bout, Donovan was disqualified in the eighth round for punching Crocker after the bell. The vacant IBF welterweight title will also be on the line in the rematch. - Saturday, DAZN
MONDAY (Sep 8th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Ravens @ Bills
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club championship highlights
- SOCCER - Virgin Media Two & BBC Three - WC Qualifier - 7.45pm Belarus v Scotland
TUESDAY (Sep 9th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Vikings @ Bears
- CYCLING - TNT Sports, 1.30pm-5pm - Stage 16 La Vuelta
- SOCCER - RTÉ 2 - WC Qualifier - 5pm Armenia v Rep of Ireland
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - WC Qualifier - 7.45pm Serbia v England
- SOCCER - BBC Three – Friendly - 7.45pm Wales v Canada
WEDNESDAY (Sep 10th)
- SOCCER - Premier Sports 1 - WC Qualifier - Midnight Ecuador v Argentina
- CYCLING - TNT Sports, 1.15pm-5pm - Stage 17 La Vuelta
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Men’s 1st T20 England v South Africa
THURSDAY (Sep 11th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm PGA Championship
- RACING - UTV, 1pm-4pm Doncaster
- CYCLING - TNT Sports, 1.45pm-5pm - Stage 18 La Vuelta
- GOLF - Sky Sports Mix, 2.30pm-5.30pm Ladies Open Switzerland
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leeds v Catalans
- GOLF - Sky Sports Plus, 9pm-midnight - LPGA Queen City Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 9pm-2am Procore Championship
FRIDAY (Sep 12th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Commanders @ Packers
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm PGA Championship
- RACING - UTV, 1pm-4pm Doncaster
- CYCLING - TNT Sports, 1.30pm-5pm - Stage 19 La Vuelta
- GOLF - Sky Sports Mix, 2.30pm-5.30pm Ladies Open Switzerland
- DARTS - ITV4 from 6pm - Amsterdam World Series
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 6.30pm - Men’s 2nd T20 England v South Africa
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Quarter-final - 7.30pm Drogheda Utd v Shamrock Rovers
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - 7.30pm Man City v Brighton
- SOCCER - Sky Sports PL - Women’s SL - 7.30pm West Ham v Arsenal
- SOCCER - BBC 2 - Irish Premiership - 7.45pm Glentoran v Linfield
- RUGBY - TNT Sports 1 - Premiership Cup - 7.45pm Newcastle v Harlequins
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Ipswich v Sheffield Utd
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v St Helens, 8pm Wigan v Castleford
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm - LPGA Queen City Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 9pm-2am Procore Championship
SATURDAY (Sep 13th)
- ATHLETICS - TNT Sports 3, Midnight-4.15am; TNT Sports 4, 10am-2.30pm; RTÉ 2, 9.45am-2.45pm - Tokyo World Championships
- RUGBY - Sky Sports Action - Rugby Championship - 5am Australia v Argentina, 8.05am New Zealand v South Africa
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm PGA Championship
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.45am-5pm - Stage 20 La Vuelta
- DARTS - ITV4, noon & 6pm - Amsterdam World Series
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Arsenal v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Charlton v Millwall
- RUGBY - RTÉ & BBC - Women’s WC Quarter-finals - 1pm New Zealand v South Africa, 4pm Canada v Australia
- GOLF - Sky Sports Mix, 1pm-4pm Ladies Open Switzerland
- TENNIS - Premier Sports 2, noon-4pm - Davis Cup Ireland v China
- RACING - RTÉ 2, 2.45pm-6pm Leopardstown
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Newcastle Utd v Wolves
- SOCCER - TG4 - Women’s FAI Cup Semi-finals - 4pm Bohemians v Treaty Utd, 7.35pm Shamrock Rovers v Athlone Town
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 5pm Juventus v Inter Milan
- SOCCER - Sky Sports Football - Bundesliga - 5.30pm Bayern Munich v Hamburg
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm West Ham v Tottenham, 8pm Brentford v Chelsea
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 5.30pm Hull FC v Warrington, 5.30pm Wakefield v Hull KR
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Hibernian v Dundee Utd
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm Football League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm - LPGA Queen City Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am Procore Championship
- UFC - TNT Sports 1 from 11pm - San Antonio Diego Lopes v Jean Silva
SUNDAY (Sep 14th)
- ATHLETICS - TNT Sports 3, Midnight-4am, 10.30am-2.30pm - Tokyo World Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm PGA Championship
- TENNIS - Premier Sports 2, 11am-5.30pm - Davis Cup Ireland v China
- DARTS ITV4, noon & 6pm - Amsterdam World Series
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - Noon Aston Villa v Chelsea, Noon Leicester v Liverpool, Noon London City v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - Championship - Noon Southampton v Portsmouth
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of San Marino
- RUGBY - RTÉ & BBC - Women’s WC Quarter-finals - 1pm France v Ireland, 4pm England v Scotland
- GAA - TG4 from 2pm Club championships (TBA)
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Burnley v Liverpool, 4.30pm Man City v Man Utd
- RACING - RTÉ 2, 2.30pm-5.30pm The Curragh
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 2.30pm - Men’s 3rd T20 England v South Africa
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Kilmarnock v Celtic
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Huddersfield v Salford RD
- CYCLING - TNT Sports, 3.15pm-7.30pm - Stage 21 La Vuelta
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Quarter-final - 6pm St Patrick’s Athletic v Galway Utd
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Bologna
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Barcelona v Valencia
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Racing 92 v Bordeaux Bègles
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.35pm Match of the Day 2
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm - LPGA Queen City Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am Procore Championship
- ATHLETICS - TNT Sports 3, Midnight-4am, 11.30am-2.30pm - Tokyo World Championships
- TENNIS - Sky Sports Plus, 1am-3am - WTA Guadalajara Open Final