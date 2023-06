GAA fixtures, TV details and team news ahead of the weekend

Shane Walsh's Galway team face Armagh on Saturday in a repeat of one of the standout games of the 2022 football championship. Photograph: James Crombie/Inpho

There’s action across three competitions in football and hurling this weekend, as the GAA season really starts to heat up. The final games of the Sam Maguire round-robins take place across Saturday and Sunday, as do the Tailteann Cup quarterfinals, while on Saturday afternoon the Joe McDonagh Cup finalists come into play in the preliminary hurling quarterfinals.

TV and Fixtures

SATURDAY JUNE 17TH

All-Ireland SFC round 3 Derry v Clare, Pearse Park, 6pm; Monaghan v Donegal, Healy Park, 6pm (Streaming on GAAGO)

Tailteann Cup quarterfinals Cavan v Down, Breffni, 5.15pm (Streaming on GAAGO); Meath v Wexford, Pairc Tailteann, 4pm; Limerick v Laois, Gaelic Grounds, 3pm (Streaming on GAAGO)

All-Ireland SHC preliminary quarterfinals Carlow v Dublin, Cullen Park, 5pm; Offaly v Tipperary, O’Connor Park, 4pm (Streaming on GAAGO)

SUNDAY JUNE 18TH

All-Ireland SFC round 3 Galway v Armagh, Pairc Sean MacDiarmada, 4pm (Live on RTÉ 2); Tyrone v Westmeath, Breffni, 4pm (Streaming on GAAGO); Kerry v Louth, O’Moore Park, 2pm; Cork v Mayo, Gaelic Grounds, 2pm (Streaming on GAAGO); Dublin v Sligo, Breffni, 1.45pm (Streaming on GAAGO); Roscommon v Kildare, O’Connor Park, 1.45pm (Live on RTÉ 2)

Tailteann Cup quarter-final Antrim v Carlow, Corrigan Park, 1pm

Team news

Hurling teams

OFFALY: Stephen Corcoran, Ben Conneely, Ciaran Burke, David King, Jack Clancy, Jason Sampson, Killian Sampson, Eimhin Kelly, Sam Bourke, Brian Duignan, Eoghan Cahill, Adrian Cleary, Cillian Kiely, Paddy Clancy, Charlie Mitchell. Subs: Eamonn Cleary, Paddy Delaney, Eoghan Parlon, Liam Langton, John Murphy, James Nally, Conor Langton, Cathal O’Meara, Joe Hoctor, Cathal King, Ross Ravenhill.

TIPPERARY: Rhys Shelly, Eoghan Connolly, Michael Breen, Craig Morgan, Bryan O Mara, Ronan Maher, Dan McCormack, Conor Stakelum, Noel McGrath, Alan Tynan, Jason Forde, Seamus Kennedy, Jake Morris, Seamus Callanan, Mark Kehoe. Subs: Barry Hogan, John Campion, Pauric Campion, Joe Fogarty, Enda Heffernan, John McGrath, Gearod O’Connor, Niall O’Meara, Jack Ryan, Johnny Ryan, Sean Ryan.

CARLOW: Brian Tracey, Paul Doyle, Conor Lawlor, Niall Bolger, Fiachra Fitzpatrick, Diarmuid Byrne, Jack McCullagh, Jack Kavanagh, Kevin McDonald, Jon Nolan, Chris Nolan, James Doyle, Jack Tracey, Martin Kavanagh, Paddy Boland. Subs: Damien Jordan, JP Treacy, Richard Coady, Michael Joyce, Fiach O’Toole, John Michael Nolan, Ciarain Kavanagh, Paudie O’Shea, Jake Doyle, John Doyle, Tony Lawlor.

DUBLIN: Seán Brennan, John Bellew, Eoghan O’Donnell, Paddy Smyth, Paddy Doyle, Conor Burke, Daire Gray, Mark Grogan, Chris O’Leary, Danny Sutcliffe, Donal Burke, Cian Boland, Sean Currie, Cian O’Sullivan, Darragh Power. Subs: Eddie Gibbons, Conor Donohoe, James Madden, Andy Dunphy, Kevin Burke, Aidan Mellett, Paul Crummey, Fergal Whitely, Alex Considine, Dara Purcell, Joe Flanagan.

Tailteann Cup

LIMERICK: Donal O’Sullivan, Jim Liston, Sean O’Dea, Mike Donovan, Barry Coleman, Iain Corbett, Paul Maher, Cathal Downes, Cillian Fahy, Cian Sheehan, Brian Donovan, Colm McSweeney, James Naughton, Hugh Bourke, Peter Nash. Subs: Aaron O Sullivan, Robbie Bourke, David Connolly, Adrian Enright, Tommy Griffin, Davey Lyons, Tony McCarthy, Darragh Murray, Ruadhan O’Connor, Killian Ryan, Cormac Woulfe.

LAOIS: Killian Roche, Sean Greene, Alex Mohan, Robert Pigott, Padraig Kirwan, Mark Timmons, Patrick O Sullivan, Kieran Lillis, Damon Larkin, Colm Murphy, Paul Kingston, James Finn, Mark Barry, Evan O’Carroll, Eoin Lowry. Subs: Scott Osborne, Seamus Lacey, Eamon Delaney, Sean O’Flynn, Kevin Swayne, Ciaran Burke, Dylan Kavanagh, Damien O Connor, Niall Corbet, Brian Daly, Cathal Doyle.

MEATH: Seán Brennan, Adam O’Neill, Ronan Ryan, Harry O’Higgins, Donal Keogan, Padraic Harnan, Seán Coffey, Ronan Jones, Conor Gray, Daithí McGowan, James McEntee, Jack O’Connor, Jordan Morris, Mathew Costello, Aaron Lynch. Subs: Harry Hogan, Ciarán Caulfield, Cillian O’Sullivan, Cathal Hickey, Jack Flynn, Eoghan Frayne, Ben Wyer, Donal Lenihan, Diarmuid Moriarty, Michael Murphy, Keith Curtis.

WEXFORD: Darragh Brooks, Brian Cushe, Dylan Furlong, Michael Furlong, Eoin Porter, Glen Malone, Páraic Hughes, Liam Coleman, Niall Hughes, Brian Molloy, Eoghan Nolan, Kevin O’Grady, Robbie Brooks, Mark Rossiter, Alan Tobin. Subs: Anto Larkin, Ben Brosnan, Conor Carty, Cian Hughes, Conor Kinsella, Darragh Lyons, Liam O’Connor, Dean O Toole, John Tubritt, Cathal Walsh, Richard Waters.

CAVAN: Raymond Galligan, Cian Reilly, Padraig Faulkner, Niall Carolan, Ciarán Brady, Oisin Kiernan, Conor Brady, Gearóid McKiernan, Killian Clarke, Cian Madden, Jonathan McCabe, Tiarnán Madden, Brandon Boylan, Paddy Lynch, Oisin Brady. Subs: Liam Brady, Conor Moynagh, Evan Finnegan, Jason McLoughlin, Dara McVeety, Gerard Smith, Conor Rehill, Ryan O’ Neill, Tristan Noack Hofmann, Ryan Donohoe, Caoimhan McGovern.

DOWN: Niall Kane, Patrick McCarthy, Pierce Laverty, Anthony Doherty, Miceal Rooney, Ceilum Doherty, Patrick Branagan, Daniel Guinness, Odhran Murdock, Liam Kerr, Donach McAleenan, Danny Magill, Eugene Branagan, Pat Havern, Ryan Johnston. Subs: John O’Hare, Shane Annett, Shealan Johnston, Rory Mason, Ross Carr, Ryan McEvoy, Gerard Collins, Andrew Gilmore, Conor Fitzpatrick, Conor Francis, Ruairi O Hare.

ANTRIM: Michael Byrne, Patrick McCormick, Peter Healy, Eoghan McCabe, Dermot McAleese, Cormac McGettigan, Marc Jordan, Conor Stewart, Cathal Hynds, Colm McLarnon, Adam Loughran, Ruairí McCann, Patrick McBride, Ruairi McCann, Dominic McEnhill. Subs: Luke Mulholland, Declan Lynch, Ronan Boyle, Barry McCormick, Gerard Walsh, Eunan Quinn, Patrick Finnegan, Joseph Finnegan, Conhuir Johnston, Odhran Eastwood, Calum Higgins.

CARLOW: Johnny Furey, Shane Buggy, Mikey Bambrick, Mark Furey, Niall Hickey, Seanie Bambrick, Jamie Clarke, Conor Doyle, Jordan Morrissey, Conor Crowley, Josh Moore, Ross Dunphy, Colm Hulton, Darragh Foley, Aaron Amond. Subs: Ciaran Cunningham, Liam Roberts, Liam Brennan, Jonah Dunne, Dara Curran, Eric Molloy, Padraic Deering, Finbarr Kavanagh, Paddy Regan, Cathal Kelly, Bryan McMahon.

Sam Maguire

KERRY: Shane Ryan, Graham O’Sullivan, Jason Foley, Tom O’Sullivan, Paul Murphy, Tadhg Morley, Mike Breen, Diarmuid O’Connor, Jack Barry, Dara Moynihan, Sean O’Shea, Adrian Spillane, Paudie Clifford, David Clifford, Paul Geaney. Subs: Shane Murphy, Tony Brosnan, Dylan Casey, Barry Dan O’Sullivan, Ruairi Murphy, Micheál Burns, Stephen O’Brien, Donal O’Sullivan, Brian Ó Beaglaíoch, Ronan Buckley, Chris O’Donoghue.

LOUTH: James Califf, Dan Corcoran, Peter Lynch, Donal Mckenny, Leonard Grey, Niall Sharkey, Conall Mckeever, Tommy Durnin, Conor Early, Ciaran Murphy, Ciaran Downey, Conor Grimes, Conall Mccaul, Sam Mulroy, Craig Lennon. Subs: Peter Mcstravick, Ryan Burns, Jonathan Commins, Bevan Duffy, Liam Jackson, Daire Mcconnon, Oisin Mcguinness, Paul Mathews, Jack Murphy, Dylan Mckeown, Anthony Williams.

CORK: Míchéal Aodh Martin, Maurice Shanley, Rory Maguire, Kevin O’Donovan, Luke Fahy, Daniel O Mahony, Mattie Taylor, Colm O’Callaghan, Ian Maguire, Brian O’Driscoll, Ruairi Deane, Killian O’Hanlon, Sean Powter, Brian Hurley, Chris Óg Jones. Subs: Patrick Doyle, Cian Kiely, Tom Clancy, Tommy Walsh, Paul Walsh, Eoghan McSweeney, Conor Corbett, John O’Rourke, Mark Cronin, Steven Sherlock, Fionn Herlihy.

MAYO: Colm Reape, Jack Coyne, David McBrien, Pádraig O’Hora, Sam Callinan, Conor Loftus, Paddy Durcan, Stephen Coen, Matthew Ruane, Fionn McDonagh, Jack Carney, Jordan Flynn, Aidan O’Shea, James Carr, Ryan O’Donoghue. Subs: Rory Byrne, Tommy Conroy, Jason Doherty, Enda Hession, Darren McHale, Donnacha McHugh, Eoghan McLaughlin, Kevin McLoughlin, Diarmuid O’Connor, Paul Towey, Bob Tuohy.

ARMAGH: Ethan Rafferty, Paddy Burns, Ciaran Higgins, Aidan Forker, Greg McCabe, Aaron McKay, Conor O Neill, Ciaran Mackin, Ben Crealey, Jason Duffy, Rory Grugan, Callum Cumiskey, Conor Turbitt, Andrew Murnin, Stefan Campbell. Subs: Shea Magill, Joe McElroy, Ross McQuillan, Barry McCambridge, Jarly Óg Burns, Stephen Sheridan, Shane McPartlan, Jemar Hall, Justin Kieran, Cian McConville, Oisin Conaty.

GALWAY: Connor Gleeson, John McGrath, Seán Kelly, Jack Glynn, Dylan McHugh, John Daly, Cian Hernon, Paul Conroy, Cillian McDaid, Matthew Tierney, Johnny Heaney, Peter Cooke, Ian Burke, Damien Comer, Shane Walsh. Subs: Bernard Power, Seán Fitzgerald, Sean Mulkerrin, Billy Mannion, John Maher, Paul Kelly, Niall Daly, Cathal Sweeney, Robert Finnerty, Cillian Ó Curraoin, Tomo Culhane.

WESTMEATH: Jason Daly, Jack Smith, Kevin Maguire, James Dolan, Sam McCartan, Ronan Wallace, Jamie Gonoud, Sam Duncan, Ray Connellan, Jonathan Lynam, Ronan O’Toole, David Lynch, Luke Loughlin, John Heslin, Stephen Smith. Subs: Trevor Martin, Lorcan Dolan, Kieran Martin, Conor Dillon, David Giles, Eoin Mulvihill, Daniel Scahill, Senan Baker, Andy McCormack, Brían Cooney, Shane Dempsey.

TYRONE: Niall Morgan, Michael Mc Kernan, Ronan McNamee, Pádraig Hampsey, Cormac Quinn, Michael O’Neill, Peter Harte, Brian Kennedy, Conn Kilpatrick, Conor Meyler, Joe Oguz, Ruari Canavan, Darren McCurry, Matthew Donnelly, Darragh Canavan. Subs: Lorcan Quinn, Frank Burns, Aidan Clarke, Niall Devlin, Richard Donnelly, Niall Kelly, Nathan McCarron, Kieran McGeary, Michael McGleenan, Sean O’Donnell, Niall Sludden.

DUBLIN: Stephen Cluxton, Daire Newcombe, Michael Fitzsimons, Eoin Murchan, John Small, Seán MacMahon, Lee Gannon, Brian Fenton, James McCarthy, Brian Howard, Seán Bugler, Niall Scully, Paddy Small, Con O’Callaghan, Colm Basquel. Subs: Evan Comerford, David Byrne, Ciaran Kilkenny, Tom Lahiff, Paul Mannion, Jack McCaffrey, Ross McGarry, Cian Murphy, Lorcan O’Dell, Killian O’Gara, Dean Rock.

SLIGO: Aidan Devaney, Evan Lyons, Eddie McGuinness, Darragh Cummins, Paul McNamara, Brian Cox, Luke Towey, Cian Lally, Paul Kilcoyne, Finnian Cawley, Sean Carrabine, Keelan Cawley, Pat Spillane, Patrick O Connor, Niall Murphy. Subs: Daniel Lyons, Alan Reilly, David Quinn, Eoghan Smith, Gerard O’Kelly Lynch, Jack Lavin, Joe Keaney, Kenny Gavigan, Luke Nicholson, Mark Walsh, Mikey Gordon.

ROSCOMMON: Conor Carroll, Colin Walsh, Brian Stack, David Murray, Niall Daly, Eoin McCormack, Conor Daly, Dylan Ruane, Eddie Nolan, Ciaráin Murtagh, Enda Smith, Donie Smith, Cian McKeon, Ben O’Carroll, Diarmuid Murtagh. Subs: Aaron Brady, Conor Hussey, Niall Kilroy, Richard Hughes, Ciarán Lennon, Conor Cox, Cian Connolly, Daire Cregg, Shane Cunnane, Paul Carey, Ruaidhrí Fallon.

KILDARE: Mark Donnellan, Mick O’Grady, Shea Ryan, Eoin Doyle, David Hyland, Kevin Flynn, Jack Sargent, Kevin O’Callaghan, Aaron Masterson, Paddy McDermott, Ben McCormack, Alex Beirne, Neil Flynn, Darragh Kirwan, Paddy Woodgate. Subs: Aaron O’Neill, Kevin Feely, Daniel Flynn, Ryan Houlihan, Brendan Gibbons, Darragh Malone, Tony Archbold, Jimmy Hyland, Paul Cribbin, Barry Coffey, Matthew Kelly.

CLARE: Stephen Ryan, Ronan Lanigan, Ciaran Russell, Manus Doherty, Alan Sweeney, Pearse Lillis, Cillian Rouine, Cathal O’Connor, Darragh Bohannon, Daniel Walsh, Emmet McMahon, Jamie Malone, Mark McInerney, Keelan Sexton, Pádraic Collins. Subs: David Sexton, Micheal Garry, Aaron Griffin, Shane Griffin, Thomas Kelly, Tom McDonald, Brian McNamara, Ikem Ugweru, Darren O’Neill, Fergal Ginnane, Cillian McGroary.

DERRY: Odhran Lynch, Christopher McKaigue, Eoghan McEvoy, Conor McCluskey, Conor Doherty, Gareth McKinless, Padraig McGrogan, Conor Glass, Brendan Rogers, Niall Toner, Paul Cassidy, Ethan Doherty, Ciaran McFaul, Shane McGuigan, Niall Loughlin. Subs: Ryan Scullion, Declan Cassidy, Benny Heron, Shea Downey, Lachlan Murray, Ben McCarron, Paul McNeil, Padraig Cassidy, Conleth McGuckian, Mark Doherty, Oisin McWilliams.

DONEGAL: Shaun Patton, Mark Curran, Brendan McCole, Caolan McColgan, Caolan Ward, Eoghan Ban Gallagher, Stephen McMenamin, Caolan McGonagle, Hugh McFadden, Daire Ó Baoill, Jamie Brennan, Ciaran Thompson, Patrick McBrearty, Oisin Gallen, Conor O Donnell. Subs: Gavin Mulreaney, Brian O Donnell, Odhran Doherty, Jeaic Mc Kelvey, John Ross Molloy, Luke McGlynn, Johnny McGroddy, Joel Bradley Walsh, Dylan Dorrian, Rory O Donnell, Paul Brennan.

MONAGHAN: Rory Beggan, Ryan O’Toole, Kieran Duffy, Ryan Wylie, Karl O Connell, Conor Boyle, Conor McCarthy, Karl Gallagher, Killian Lavelle, Stephen O’Hanlon, Michael Bannigan, Ryan Mc Anespie, Jack Mc Carron, Gary Mohan, Shane Carey. Subs: Darren McDonnell, Kieran Hughes, Conor McManus, Sean Jones, Darren Hughes, Dessie Ward, Kevin Loughran, Fabian Beggan, Darragh McElearney, Francie Hughes, Colm Lennon.