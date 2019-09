Here is your handy guide to sport on television this week

MONDAY (Sep 30th)

NFL Sky Sports Action from 1.10am

(1.20) Dallas Cowboys @ New Orleans Saints

RUGBY UTV from 10.25am

eir Sport 1 from 10.45am

World Cup

(11.15) Scotland v Samoa

ATHLETICS BBC 2, 2pm-9pm

Doha World Championships

SOCCER Sky Sports Premier League from 7pm

(8.00) PL: Manchester Utd v Arsenal

SOCCER RTE 2, 7.25pm-7.55pm

Discussion Soccer Republic

SOCCER Premier Sports from 7.40pm

(7.45) Serie A: Parma v Torino

GAA TG4, 8pm-9pm

Highlights Club championships

RUGBY UTV, 11.45pm-0.15am

Highlights World Cup

TUESDAY (Oct 1st)

NFL Sky Sports Action from 1am

(1.15) Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers

ATHLETICS BBC 2, 1.45pm-9pm

Doha World Championships

CYCLING Eurosport 1, 2pm-4pm

Stage 1 Tour of Croatia

SOCCER BT Sport 1 from 5.30pm

Sky One from 5.50pm

Virgin Media One from 5.50pm

(5.55) CL: Real Madrid v Club Bruges

SOCCER ESPN from 5.45pm

Virgin Media Sports Extra 2

(5.55) CL: Atalanta v Shakhtar Donetsk

(8.00) CL: Juventus v Bayer 04 Leverkusen

SOCCER RTE 2 from 7pm

BT Sport 2 from 7pm

Virgin Media Sport from 7.55pm

(8.00) CL: Tottenham Hotspur v Bayern Munich

SOCCER BT Sport 3 from 7.15pm

Sky One from 7.55pm

Virgin Media One from 7.55pm

(8.00) CL: Manchester City v Dinamo Zagreb

SOCCER Sky Sports Football from 7.30pm

Championship

(7.45) Leeds Utd v West Bromwich Albion

SOCCER Sky Sports Action from 7.40pm

Championship

(7.45) Wigan Athletic v Birmingham City

SOCCER Virgin Media Sport Extra

(8.00) CL: Galatasaray v Paris Saint Germain

(8.00) CL: Red Star Belgrade v Olympiakos

(8.00) CL: Lokomotiv Moscow v Atlético Madrid

SOCCER Sky Sports Football Red Button

Championship

(7.45) Blackburn Rovers v Nottingham Forest

(7.45) Hull City v Sheffield Wednesday

(7.45) Middlesbrough v Preston North End

(8.00) Reading v Fulham

(8.00) Stoke City v Huddersfield Town

NFL BBC 2, 0.15am-1.05am

Highlights This Week

WEDNESDAY (Oct 2nd)

RUGBY eir Sport 1 from 8.15am

ITV4 from 8.15am

World Cup

(8.45) France v United States

(11.15) New Zealand v Canada

ATHLETICS BBC 2, 1.45pm-8pm, 9pm-10.05pm

BBC 1, 8pm-9pm

Doha World Championships

CYCLING Eurosport 1, 2pm-4pm

Stage 2 Tour of Croatia

SOCCER BT Sport 1 from 5.30pm

Virgin Media One from 5.50pm

(5.55) CL: KRC Genk v Napoli

SOCCER ESPN from 5.45pm

Virgin Media Sport Extra 2

(5.55) CL: Slavia Prague v Borussia Dortmund

(8.00) Barcelona v Inter Milan

SOCCER BT Sport 2 from 7pm

(8.00) CL: Lille v Chelsea

SOCCER BT Sport 3 from 7.15pm

(8.00) CL: Liverpool v FC Red Bull Salzburg

SOCCER Sky Sports Football from 7.30pm

Championship

(7.45) Luton Town v Millwall

SOCCER Sky Sports Football Red Button

Championship

(7.45) Barnsley v Derby County

(7.45) Brentford v Bristol City

(7.45) Cardiff City v Queens Park Rangers

(7.45) Charlton Athletic v Swansea City

SOCCER Virgin Media Sport Extra

(8.00) RB Leipzig v Lyon

(8.00) Zenit St Petersburg v Benfica

(8.00) Valencia v Ajax

THURSDAY (Oct 3rd)

RUGBY ITV4 from 5.45am

eir Sport 1 from 6am

World Cup

(6.15) Georgia v Fiji

RUGBY RTE 2 from 10.30am

UTV from 10.25am

eir Sport 1 from 10.15am

World Cup

(11.15) Ireland v Russia

GOLF Sky Sports Golf, 11am-1pm, 3pm-6pm

Madrid Open de Espana

GOLF Sky Sports Golf, 1pm-5pm

Gurgaon Women’s Indian Open

ATHLETICS BBC 2, 1.45pm-10.30pm

BBC Four, 10.30pm-11pm

Doha World Championships

CYCLING Eurosport 1, 2pm-4pm

Stage 3 Tour of Croatia

SOCCER BT Sport 2 from 5.30pm

Virgin Media Sport from 5.30pm

(5.55) EL: AZ Alkmaar v Manchester United

SOCCER BT Sport 3 from 5.15pm

Virgin Media Sport Extra 2 from 5.50pm

(5.55) EL: Young Boys v Rangers

SOCCER ESPN from 5.30pm

Virgin Media Sport Extra 1 from 5.45pm

(5.55) EL: Besiktas v Wolverhampton

SOCCER BT Sport 3 from 7.55pm

Virgin Media Sport Extra 1 from 7.55pm

(8.00) EL: Celtic v CFR Cluj

SOCCER BT Sport 2 from 7.55pm

Virgin Media Two from 7.55pm

(8.00) EL: Arsenal v Standard Liege

SOCCER Virgin Media Sport Extra 2 from 7.55pm

ESPN from 7.55pm

(8.00) EL: Lazio v Rennes

RUGBY RTE 2, 8.30pm-9.30pm

UTV, 0.40am-1.30am

Highlights Ireland v Russia

GOLF Sky Sports Golf, 9pm-1am

Las Vegas Shriners Hospitals for Children Open

GAA TG4, 9.30pm-10.30pm

Episode 3 Underdogs

FRIDAY (Oct 4th)

NFL Sky Sports Action from 0.30am

(1.20) Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks

RUGBY eir Sport 1 from 10am

ITV4 from 10.15am

World Cup

(10.45) South Africa v Italy

GOLF Sky Sports Golf, 11am-1pm, 3pm-6pm

Madrid Open de Espana

GOLF Sky Sports Golf, 1pm-3pm

DLF GC Women’s Indian Open

CYCLING Eurosport 1, 2pm-4pm

Stage 4 Tour of Croatia

ATHLETICS BBC 2, 5.15pm-7.30pm

BBC Red Button, 7.30pm-8.30pm, 9.30pm-11.30pm

Doha World Championships

RUGBY Premier Sports 1 from 7pm

(7.35) Pro14: Glasgow Warriors v Scarlets

RUGBY LEAGUE Sky Sports Arena from 7pm

(7.45) SL: Wigan Warriors v Salford Red Devils

SOCCER Sky Sports Football from 7pm

Championship

(7.45) Birmingham City v Middlesbrough

SOCCER BT Sport 3 from 7.15pm

Bundesliga

(7.30) Hertha Berlin v Fortuna Dusseldorf

RUGBY TG4 from 7.20pm

eir Sport 1 from 7.15pm

Premier Sports 2 from 7pm

(7.35) Pro14: Leinster v Ospreys

SOCCER RTE 2 from 7.30pm

TBA Airtricity League Premier Division

RUGBY BT Sport 1 from 7.30pm

English Premiership Cup

(7.45) Pro14: Worcester Warriors v Exeter Chiefs

SOCCER BBC 2 from 7.30pm

(7.45) IP: Crusaders v Linfield

SOCCER FreeSports from 7.55pm

(8.00) La Liga: Real Betis v Eibar

GOLF Sky Sports Golf, 9pm-1am

TPC Summerlin Shriners Hospitals for Children Open

RUGBY UTV, 0.15am-0.45am

Highlights South Africa v Italy

SATURDAY (Oct 5th)

MMA Sky Sports Action from 2am

Temecula Andrey Koreshkov v Lorenz Larkin

RUGBY UTV from 5.45am

eir Sport 1 from 6am

World Cup

(6.15) Australia v Uruguay

(9.00) England v Argentina

(11.30) Japan v Samoa

GOLF Sky Sports Golf, 9am-11.30am

Gurgaon Women’s Indian Open

SOCCER Premier Sports from 11.55am

(12.00)La Liga: Leganes v Levante

CYCLING Eurosport 1, noon-2pm

Stage 5 Tour of Croatia

SOCCER BT Sport 1 from noon

(12.30) PL: Brighton v Tottenham

SOCCER Sky Sports Football from noon

Championship

(12.30) Fulham v Charlton Athletic

SOCCER BBC 1, 12.05pm-12.35pm

Discussion Football Focus

SOCCER BBC 1 from 12.35pm

(12.45) Women: England v Brazil

GOLF Sky Sports Golf, 1pm-5pm

Madrid Open de Espana

HORSE RACING ITV4, 1.30pm-4pm

Ascot Including the Challenge Cup

CYCLING Eurosport 1, 2.30pm-4.30pm

One-day Tour de l’Eurométropole

ATHLETICS BBC 1, 2.45pm-4.30pm, 5.45pm-7.10pm

BBC 2, 7.10pm-8.50pm

Doha World Championships

GAA RTE 2 from 2.45pm

Kilkenny SHC

(3.00) Dicksboro v Erin’s Own

(4.45) Clara v Ballyhale Shamrocks

RUGBY eir Sport 1 from 2.55pm

Premier Sports from 2.55pm

(3.00) Pro14: Southern Kings v Munster

(5.15) Pro14: Cheetahs v Ulster

SOCCER Sky Sports (Ireland Only)

(3.00) PL: Liverpool v Leicester

RUGBY FreeSports from 4.55pm

(5.00) Pro14: Zebre v Dragons

SOCCER Sky Sports Premier League from 5pm

(5.30) PL: West Ham Utd v Crystal Palace

RUGBY Premier Sports 1 from 5.10pm

(5.15) Pro14: Cardiff Blues v Edinburgh

SOCCER BT Sport 3 from 5.15pm

Bundesliga

(5.30) Schalke v Cologne

RUGBY TG4 from 7.15pm

(7.35) Pro14: Connacht v Benetton

SOCCER FreeSports from 7.40pm

(7.45) Serie A: Genoa v AC Milan

SOCCER Premier Sports 2 from 7.55pm

(8.00) La Liga: Osasuna v Villarreal

RUGBY RTE 2, 9pm-10pm

UTV, 11.50pm-0.55am

Highlights World Cup

RUGBY TG4, 9.45pm-11pm

Highlights Pro14

GOLF Sky Sports Golf, 10pm-1am

TPC Summerlin Shriners Hospitals for Children Open

SOCCER BBC 1, 10.30pm-11.50pm

Highlights Match of the Day

SUNDAY (Oct 6th)

RUGBY UTV from 5.15am

eir Sport 1 from 5.30am

RTE 2 from 8.30am

World Cup

(5.45) New Zealand v Namibia

(8.45) France v Tonga

UFC BT Sport 1 from 3am

Melbourne Robert Whittaker v Israel Adesanya

MOTOGP BT Sport 2 from 7.30am

Buriram Grand Prix of Thailand

GOLF Sky Sports Golf, 9am-11.30am

DLF GC Women’s Indian Open

ATHLETICS BBC 2, 9.45am-noon

Cardiff Half-marathon

SOCCER Premier Sports 1 from 10.55am

(11.00) La Liga: Mallorca v Espanyol

(1.00) La Liga: Celta Vigo v Athletic Bilbao

(3.00) La Liga: Valladolid v Atletico Madrid

(5.30) La Liga: Real Sociedad v Getafe

(8.00) La Liga: Barcelona v Sevilla

SOCCER Sky Sports Football from 11am

(12.00) SP: Livingston v Celtic

SOCCER Premier Sports 2 from 11.25am

(11.30) Serie A: Fiorentina v Udinese

(2.00) Serie A: Roma v Cagliari

(5.00) Serie A: Torino v Napoli

(7.45) Serie A: Inter Milan v Juventus

CYCLING Eurosport 1, noon-2.05pm

Stage 6 Tour of Croatia

GOLF Sky Sports Golf, noon-4.30pm

Madrid Open de Espana

SOCCER BT Sport 2 from 12.30pm

Bundesliga

(12.30) Gladbach v Augsburg

(2.30) Wolfsburg v Union Berlin

(5.00) Eintracht Frankfurt v Werder Bremen

SOCCER Sky Sports Premier League from 1pm

(2.00) PL: Southampton v Chelsea

(4.30) PL: Newcastle Utd v Manchester Utd

HORSE RACING UTV, 1.10pm-3.35pm

Paris Prix de L’Arc de Triomphe

SOCCER ESPN from 1.45pm

(2.00) Ligue 1: Lille v Nimes

(4.00) Ligue 1: Rennes v Reims

GAA TG4 from 3pm

Limerick SHC Final

(3.30) Na Piarsaigh v Patrickswell

RUGBY BT Sport 1 from 2.45pm

(3.00) EP: Northampton v Saracens

ATHLETICS BBC 2, 4.30pm-8pm

Doha World Championships

NFL Sky Sports Action from 5pm

(6.00) Chicago Bears @ Oakland Raiders

DARTS Sky Sports Arena, 7pm-midnight

Dublin World Grand Prix

SOCCER BT Sport 2 from 7.45pm

(8.00) Ligue 1: Saint-Etienne v Lyon

GOLF Sky Sports Golf, 10pm-1am

Las Vegas Shriners Hospitals for Children Open

RUGBY RTE 2, 9.30pm-10.30pm

Highlights World Cup

SOCCER BBC 1, 10.30pm-11.45pm

Highlights Match of the Day 2