Tipperary name 13 of the All-Ireland final team for Munster opener against Cork

Tipperary manager Liam Cahill has included 13 players from last year’s All-Ireland final starting team for Sunday’s Munster SHC opener against Cork at Semple Stadium.
The Rebels have retained a dozen of their starting team from that decider – meaning 25 players who lined out in Croke Park last July will take to the field for the throw-in this weekend.
Debutant Stefan Tobin and Oisín O’Donoghue, who came on as a sub during the All-Ireland final, are the two Tipp players introduced while Sam O’Farrell and 2025 Young Hurler of the Year Darragh McCarthy drop to the bench.
New Cork manager Ben O’Connor’s three switches from the All-Ireland final team sees Tommy O’Connell named at midfield while in attack Barry Walsh and William Buckley will make their Munster SHC debuts.
READ MORE
Declan Dalton, Diarmuid Healy and the retired Patrick Horgan are the three players making way.
Austin Gleeson has been included among the Waterford subs for their trip to face Clare in Ennis.
TIPPERARY (SHC v Cork): Rhys Shelly; Robert Doyle, Eoghan Connolly, Mike Breen; Oisín O’Donoghue, Ronan Maher, Bryan O’Mara; Willie Connors, Craig Morgan; Jake Morris, Andrew Ormond, Conor Stakelum; Stefan Tobin, John McGrath, Jason Forde.
CORK (SHC v Tipperary): Patrick Collins; Niall O’Leary, Ciarán Joyce, Seán O’Donoghue; Eoin Downey, Robert Downey, Mark Coleman; Tim O’Mahony, Tommy O’Connell; Darragh Fitzgibbon, Shane Barrett, Barry Walsh; William Buckley, Alan Connolly, Brian Hayes.
CLARE (SHC v Waterford): Éibhear Quilligan; Rory Hayes, Conor Cleary, Adam Hogan; Diarmuid Ryan, Niall O’Farrell, Cathal Malone; Darragh Lohan, Tony Kelly; Peter Duggan, Ryan Taylor, Seán Rynne; Shane Meehan, Mark Rodgers, David Reidy.
WATERFORD (SHC v Clare): Billy Nolan; Ian Kenny, Mark Fitzgerald, Aaron O’Neill; Calum Lyons, Paddy Leavey, Shane Bennett; Darragh Lyons, Jack Prendergast; Jack Fagan, Stephen Bennett, Jamie Barron; Dessie Hutchinson, Seán Walsh, Michael Kelly.
GALWAY (SHC v Kilkenny): Darach Fahy; Ronan Glennon, Cillian Trayers; Darren Morrissey; Padraic Mannion, Daithí Burke, Gavin Lee; Cian Daniels, Tiernan Killeen; Rory Burke, Cathal Mannion, John Fleming; Jason Rabbitte, Conor Whelan, Aaron Niland.
KILKENNY (SHC v Galway): Aidan Tallis; Mikey Butler, Mikey Carey, Paddy Deegan; David Blanchfield, Darragh Corcoran, Richie Reid; Cian Kenny, Jordan Molloy; Liam Moore, John Donnelly, Tom Phelan; Martin Keoghan, TJ Reid, Eoin Cody.
OFFALY (SHC v Dublin): Liam Hoare; Patrick Taaffe, Ben Conneely, Brecon Kavanagh; Ross Ravenhill, Killian Sampson, Ter Guinan; Dan Ravenhill, Cathal King; Shane Rigney, Daniel Bourke, Conor Doyle; Oisín Kelly, Brian Duignan, Adam Screeney.
DUBLIN (SHC v Offaly): Seán Brennan; Conor Groarke, Paddy Smith, Conor McHugh; Eoghan O’Donnell, Chris Crummey, Paddy Doyle; Conor Burke, Conor Donohoe; Fergal Whitely, Brian Hayes, Darragh Power; Dara Purcell, John Hetherton, Cian O’Sullivan.
KILDARE (SHC v Wexford): Paddy McKenna; Liam O’Reilly, Rian Boran, Dan O’Meara; Paul Dolan, Cian Boran, Simon Leacy; Daire Guerin, Conan Boran; David Qualter, Cathal McCabe, Gerry Keegan; Muiris Curtin, Jack Travers, Jack Sheridan.
WEXFORD (SHC v Kildare): Mark Fanning; Darragh Carley, Conor Foley, Shane Reck; Damien Reck, Richie Lawlor, Diarmuid O’Leary; Conor Hearne, Eamon Wickham; Ross Banville, Lee Chin, James Byrne; Kevin Foley, Jack Redmond, Simon Roche.
Con O’Callaghan has been named in the Dublin attack for Sunday’s Leinster SFC quarter-final against Wicklow in Aughrim.
O’Callaghan, who had injury issues during the league, is one of five changes from the Dublin team that started against Galway in their last Division One game.
O’Callaghan, Evan Comerford, Greg McEneaney, Tom Lahiff and Páidí White are included from the off while Hugh O’Sullivan, Alex Gavin, Peadar Ó Cofaigh Byrne, Ross McGarry and Ciarán Kilkenny drop out. Kilkenny is not included among the subs either.
Meath have named an unchanged team from the side that claimed the Division Two league final win over Cork recently.
DUBLIN (SFC v Wicklow): Evan Comerford; Eoin Murchan, Nathan Doran, David Byrne; Greg McEneaney, Charlie McMorrow, Eoin Kennedy; Brian Howard, Tom Lahiff; Seán Bugler, Niall Scully, Páidí White; Paddy Small, Killian McGinnis, Con O’Callaghan.
WICKLOW (SFC v Dublin): Mark Jackson; Tom Moran, Conall Ó Gallchobhair, Gavin Fogarty; Cian Deering, Matt Nolan, Jonathan Carlin; Dean Healy, Jack Kirwan; Jack Hardy, Padraig O’Toole, Christopher O’Brien; Oisín McGraynor, Mark Kenny, Eoin Darcy.
MEATH (SFC v Westmeath): Seán Brennan; Seamus Lavin, Seán Rafferty, Brian O’Halloran; Donal Keogan, Seán Coffey, Ciarán Caulfield; Jack Flynn, Bryan Menton; Jack O’Connor, Ruairí Kinsella, Cian McBride; Jordan Morris, Eoghan Frayne, Aaron Lynch.
WESTMEATH (SFC v Meath): Jason Daly; Daniel Scahill, Charlie Drumm, Tadhg Baker; Ronan Wallace, Shane Allen, Matthew Whittaker; Brían Cooney, Ray Connellan; Kevin O’Sullivan, Sam McCartan, Conor Dillon; Shane Corcoran, Luke Loughlin, Brandon Kelly.
LOUTH (SFC v Wexford): Niall McDonnel; Daire Nally, Dermot Campbell, Donal McKenny; Tadhg McDonnell, Emmet Carolan, Conal McKeever; Dara McDonnell, Conor Early; Paul Matthews, Sam Mulroy, Conor Grimes; Ciarán Keenan, Conall McCaul, Kieran McArdle.
WEXFORD (SFC v Louth): Darragh Brooks; Shane Doyle, Gavin Sheehan, Dylan Furlong; Liam O’Connor, Eoin Porter, Glen Malone; Liam Coleman, Niall Hughes; Páiric Hughes, Cathal Kehoe, Eoghan Nolan; Tom Byrne, Mark Rossiter, Seán Ryan.
KILDARE (SFC v Laois): Cian Burke; Brian Byrne, Mark Dempsey, Ryan Burke; James McGrath, Eoin Lawlor, Tommy Gill; Kevin Feely, Brendan Gibbons; Brian McLoughlin, Darragh Swords, Callum Bolton; Ben Loakman, Darragh Kirwan, Eoin Cully.
LAOIS (SFC v Kildare): Killian Roche; Jack Lacey, Trevor Collins, Alex Mohan; Pa Kirwan, Aaron McEvoy, Simon Fingleton; Ciarán Burke, Conor Heffernan; Kevin Swayne, Ronan Coffey, Patrick O’Sullivan; Brian Byrne, Darragh Galvin, Evan O’Carroll.
DERRY (SFC v Antrim): Shea McGuckin; Diarmuid Baker, Ruairí Forbes, Conor McCluskey; Conor Doherty, Gareth McKinless, Padraig McGrogan; Eoin McEvoy, Brendan Rogers; Ethan Doherty, Conor Glass, Paul Cassidy; Niall Loughlin, Shane McGuigan, Lachlan Murray.
ANTRIM (SFC v Derry): John McNabb; John Morgan, Eunan Walsh, Kevin Keenan; Eoghan McCabe, Peter Healy, Marc Jordan; Paddy McAleer, Joseph Finnegan; Conor Hand, Adam Loughran, Ronan Boyle; Niall Burns, Pat Shivers, Dominic McEnhill.
MONAGHAN (SFC v Cavan): Rory Beggan; Darragh McElearney, Ryan O’Toole, Dylan Byrne; Cameron Dowd, Dessie Ward, Aaron Carey; Mícheál McCarville, Louis Kelly; Karl Gallagher, Mícheál Bannigan, Stephen O’Hanlon, David Garland; Andrew Woods, Stephen Mooney.
CAVAN (SFC v Monaghan): Liam Brady; Jason McLoughlin, Brían O’Connell, Cormac Brady; Gerard Smith, Ciarán Brady, Conor Brady; Ryan Donohoe, Gearoid McKiernan, Tiarnan Madden, Eoin Clarke, Emmanuel Shehu; Dara McVeety, Patrick Lynch, Oisín Brady.