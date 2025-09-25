Gaelic Games

Ninety Championship appearances, 32 goals and 683 points: Patrick Horgan’s career in pictures

Eighteen pictures for 18 seasons in Rebel red

Patrick Horgan signs autographs for fans after Cork's Munster Championship game against Waterford at Páirc Uí Chaoimh in April 2023. Photograph: Ken Sutton/Inpho
Thu Sept 25 2025 - 16:27

2008

Scored: 0-5. 0-0, Tipp (sub); 0-1, Dublin (sub); 0-1, Galway (sub); 0-3, Clare; 0-0, Kilkenny.

Patrick Horgan solos past Kilkenny's Michael Kavanagh during the 2008 All-Ireland semi-final. Photograph: Cathal Noonan/Inpho
2009

Scored: 1-6. 0-0, Tipp; 1-5 (0-4f), Offaly (sub); 0-1, Galway.

Patrick Horgan with Tipperary's Seamus Callinan at the launch of the 2009 All-Ireland Under-21 Hurling Championship at Croke Park. Photograph: Lorraine O'Sullivan/Inpho
2010

Scored: 3-10. 2-2 (1-0pen), Tipp; 1-2 (1-0pen), Limerick; 0-0, Waterford; 0-0, Waterford replay; 0-0, Antrim (sub); 0-6 (0-1f, 0-1pen), Kilkenny.

Patrick Horgan in action against Tipperary's Paddy Stapleton during the 2010 Munster quarter-final. Photograph: Cathal Noonan/Inpho
2011

Scored: 3-38. 0-13 (0-10f), Tipp; 3-11 (0-6f), Laois; 0-10 (0-5f), Offaly; 0-4 (0-2f), Galway.

Galway's Fergal Moore tackles Patrick Horgan during an All-Ireland qualifier at the Gaelic Grounds in July 2011. Photograph: Lorraine O'Sullivan/Inpho
2012

Scored: 1-42. 0-11 (0-8f), Tipp; 1-10 (0-7f), Offaly; 0-7 (0-5f), Wexford; 0-7 (0-4f), Waterford; 0-7 (0-6f), Galway.

Patrick Horgan is challenged by Galway's Johnny Coen during the 2012 All-Ireland semi-final. Photograph: Colm O'Neill/Inpho
2013

Scored: 1-49. 0-8 (0-5f), Clare; 0-4 (0-2f), Limerick; 0-11 (0-7f), Kilkenny; 1-7 (0-5f), Dublin; 0-10 (0-8f), Clare; 0-9 (0-7f), Clare replay.

Patrick Horgan in action against Clare's Brendan Bulger during the 2013 All-Ireland final. Photograph: Cathal Noonan/Inpho
2014

Scored: 2-43. 0-12 (0-8f, 0-1′65), Waterford; 0-10 (0-5f), Waterford replay; 2-11 (1-0pen, 1-11f), Clare; 0-8 (0-6f), Limerick; 0-2f, Tipperary.

Patrick Horgan beats Tipperary's Cathal Barrett in the air during the 2014 All-Ireland semi-final. Photograph: Donall Farmer/Inpho
2015

Scored: 1-33. 1-7 (1-6f), Waterford; 0-9 (0-6f), Wexford; 0-8 (0-5f), Clare; 0-9 (0-6f, 0-1′65), Galway.

Patrick Horgan gets off a pass despite Galway's Aidan Harte and Daithi Burke during teh 2-15 All-Ireland quarter-final. Photograph: Morgan Treacy/Inpho
2016

Scored: 0-23. 0-4f, Tipperary; 0-12 (0-8f), Dublin; 0-7 (0-6f), Wexford.

Patrick Horgan in action against Wexford's Matthew O’Hanlon during an All-Ireland qualifier at Semple Stadium in July 2016. Photograph: Cathal Noonan/Inpho
2017

Scored: 0-39. 0-4, Tipperary; 0-10 (0-7f, 0-1′65), Waterford; 0-13 (0-10f), Clare; 0-12 (0-7f), Waterford.

Patrick Horgan during the 2017 All-Ireland semi-final against Waterford. Photograph: Ryan Byrne/Inpho
2018

Scored: 2-53. 0-10 (0-6f), Clare; 1-11 (0-9f, 0-1′65), Limerick; 0-5 (0-3f), Tipp; 0-5 (0-2f, 0-1′65), Waterford; 0-11 (0-6f, 0-1′65), Clare; 1-11 (0-10f), Limerick.

Patrick Horgan in tackled by Clare's David McInerney during the 2018 Munster final in Thurles. Photograph: Morgan Treacy/Inpho
2019

Scored: 7-62. 0-14 (0-10f), Tipperary; 1-9 (0-6f), Limerick; 1-10 (0-9f), Waterford; 2-9 (0-8f), Clare; 0-10 (0-5f), Westmeath; 3-10 (1-0pen, 0-8f), Kilkenny.

Patrick Horgan celebrates scoring a goal during a Munster Championship game against Limerick at the Gaelic Grounds in May 2019. Photograph: James Crombie/Inpho
2020

Scored: 2-24. 1-8 (1-3f), Waterford; 0-8 (0-5f, 0-1′65), Dublin; 1-8 (0-7f, 0-1′65), Tipperary.

Patrick Horgan after scoring a goal against Tipperary in an All-Ireland qualifier at the Gaelic Grounds in November 2020. Photograph: Laszlo Geczo/Inpho
2021

Scored: 0-54. 0-5f, Limerick; 0-10 (0-4f, 0-3′65), Clare; 0-12 (0-9f), Dublin; 0-15 (0-9f), Kilkenny; 0-12 (0-10f), Limerick.

Patrick Horgan during the 2021 All-Ireland final against Limerick. Photograph: Morgan Treacy/Inpho
2022

Scored: 0-34. 0-9 (0-8f), Limerick; 0-10 (0-6f, 0-1′65), Clare; 0-4f, Waterford; 0-5 (0-3f, 0-1′65), Tipperary; 0-2, Antrim (sub); 0-4 (0-2f, 0-1′65), Galway (sub).

Galway's David Burke and Jason Flynn challenge Patrick Horgan during the 2022 All-Ireland quarter-final at Semple Stadium. Photograph: Tom Maher/Inpho
2023

Scored: 2-39. 0-8 (0-6f), Waterford; 0-8 (0-5f, 0-2′65), Tipperary; 1-9 (0-6f), Clare; 1-14 (0-11f), Limerick.

Patrick Horgan signs autographs for fans after a Munster Championship game against Waterford at Páirc Uí Chaoimh in April 2023. Photograph: Ken Sutton/Inpho
2024

Scored: 5-64. 0-7f, Waterford; 2-10 (1-7f, 0-2′65), Clare; 1-11 (1-0pen, 0-10f), Limerick; 1-9 (0-5f), Tipperary; 1-10 (0-7f, 0-2′65), Offaly; 0-10 (0-7f), Dublin; 0-5 (0-3f), Limerick; 0-12 (0-10f), Clare.

Patrick Horgan dejected after losing to Clare in the 2024 All-Ireland final. Photograph: Bryan Keane/Inpho
2025

Scored: 3-54. 0-9 (0-6f, 0-1′65), Clare; 1-9 (0-6f), Tipperary; 1-9 (1-8f), Limerick; 1-8 (0-8f), Waterford; 0-7 (0-4f), Limerick; 0-8 (0-6f), Dublin; 0-4 (0-3f), Tipperary.

Patrick Horgan with his son Jack after the 2025 All-Ireland semi-final against Dublin. Photograph: James Crombie/Inpho
