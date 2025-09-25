Ninety Championship appearances, 32 goals and 683 points: Patrick Horgan’s career in pictures

2008
Scored: 0-5. 0-0, Tipp (sub); 0-1, Dublin (sub); 0-1, Galway (sub); 0-3, Clare; 0-0, Kilkenny.
2009
Scored: 1-6. 0-0, Tipp; 1-5 (0-4f), Offaly (sub); 0-1, Galway.
2010
Scored: 3-10. 2-2 (1-0pen), Tipp; 1-2 (1-0pen), Limerick; 0-0, Waterford; 0-0, Waterford replay; 0-0, Antrim (sub); 0-6 (0-1f, 0-1pen), Kilkenny.
2011
Scored: 3-38. 0-13 (0-10f), Tipp; 3-11 (0-6f), Laois; 0-10 (0-5f), Offaly; 0-4 (0-2f), Galway.
2012
Scored: 1-42. 0-11 (0-8f), Tipp; 1-10 (0-7f), Offaly; 0-7 (0-5f), Wexford; 0-7 (0-4f), Waterford; 0-7 (0-6f), Galway.
2013
Scored: 1-49. 0-8 (0-5f), Clare; 0-4 (0-2f), Limerick; 0-11 (0-7f), Kilkenny; 1-7 (0-5f), Dublin; 0-10 (0-8f), Clare; 0-9 (0-7f), Clare replay.
2014
Scored: 2-43. 0-12 (0-8f, 0-1′65), Waterford; 0-10 (0-5f), Waterford replay; 2-11 (1-0pen, 1-11f), Clare; 0-8 (0-6f), Limerick; 0-2f, Tipperary.
2015
Scored: 1-33. 1-7 (1-6f), Waterford; 0-9 (0-6f), Wexford; 0-8 (0-5f), Clare; 0-9 (0-6f, 0-1′65), Galway.
2016
Scored: 0-23. 0-4f, Tipperary; 0-12 (0-8f), Dublin; 0-7 (0-6f), Wexford.
2017
Scored: 0-39. 0-4, Tipperary; 0-10 (0-7f, 0-1′65), Waterford; 0-13 (0-10f), Clare; 0-12 (0-7f), Waterford.
2018
Scored: 2-53. 0-10 (0-6f), Clare; 1-11 (0-9f, 0-1′65), Limerick; 0-5 (0-3f), Tipp; 0-5 (0-2f, 0-1′65), Waterford; 0-11 (0-6f, 0-1′65), Clare; 1-11 (0-10f), Limerick.
2019
Scored: 7-62. 0-14 (0-10f), Tipperary; 1-9 (0-6f), Limerick; 1-10 (0-9f), Waterford; 2-9 (0-8f), Clare; 0-10 (0-5f), Westmeath; 3-10 (1-0pen, 0-8f), Kilkenny.
2020
Scored: 2-24. 1-8 (1-3f), Waterford; 0-8 (0-5f, 0-1′65), Dublin; 1-8 (0-7f, 0-1′65), Tipperary.
2021
Scored: 0-54. 0-5f, Limerick; 0-10 (0-4f, 0-3′65), Clare; 0-12 (0-9f), Dublin; 0-15 (0-9f), Kilkenny; 0-12 (0-10f), Limerick.
2022
Scored: 0-34. 0-9 (0-8f), Limerick; 0-10 (0-6f, 0-1′65), Clare; 0-4f, Waterford; 0-5 (0-3f, 0-1′65), Tipperary; 0-2, Antrim (sub); 0-4 (0-2f, 0-1′65), Galway (sub).
2023
Scored: 2-39. 0-8 (0-6f), Waterford; 0-8 (0-5f, 0-2′65), Tipperary; 1-9 (0-6f), Clare; 1-14 (0-11f), Limerick.
2024
Scored: 5-64. 0-7f, Waterford; 2-10 (1-7f, 0-2′65), Clare; 1-11 (1-0pen, 0-10f), Limerick; 1-9 (0-5f), Tipperary; 1-10 (0-7f, 0-2′65), Offaly; 0-10 (0-7f), Dublin; 0-5 (0-3f), Limerick; 0-12 (0-10f), Clare.
2025
Scored: 3-54. 0-9 (0-6f, 0-1′65), Clare; 1-9 (0-6f), Tipperary; 1-9 (1-8f), Limerick; 1-8 (0-8f), Waterford; 0-7 (0-4f), Limerick; 0-8 (0-6f), Dublin; 0-4 (0-3f), Tipperary.