European Athletics and Swimming Championships: Complete guide to the Irish in action

The European Athletics Championships are taking place this week in Birmingham while the European Aquatics Championships are being held in Paris. Below is a day-by-day guide to the Irish athletes taking part at both meets, which we will update each day with results and progression information. You can watch live coverage of both championships on RTÉ2 and the RTÉ Player.
*Denotes events in which Irish athletes are yet to secure qualification
Day four (Thursday, August 13th)
Athletics
Men’s 200m heats: Marcus Lawler (11th; qualified for semi-finals)
READ MORE
Women’s 400m semi-finals: Sophie Becker (24th; DNP)
Evening session
Men’s 200m semi-finals: Sean (12th; DNP), Marcus Lawler (23rd; DNP)
Men’s 800m final: Mark English (1st)
Women’s 200m final: Rhasidat Adeleke (2nd)
Swimming
Men’s 200m freestyle heats: Evan Bailey (29th; DNP), Cormac Rynn (54th; DNP), Denis O’Brien (65th; DNP), Liam Custer (72nd; DNP)
Women’s 100m butterfly heats: Alana Burns-Atkin (45th; DNP)
Men’s 50m backstroke heats: John Shortt (25th; DNP)
Women’s 200m breaststroke heats: Mona McSharry (2nd; qualified for semi-finals), Ellie McCartney (9th; qualified for semi-finals)
Evening session
Women’s 50m backstroke final: Danielle Hill (8th)
Women’s 200m breaststroke semi-finals: Mona McSharry (4th; qualified for final), Ellie McCartney (7th; qualified for final)
Men’s 200m breaststroke final: Jack Kelly (7th)
Day five (Friday, August 14th)
Athletics
Women’s heptathlon, 100m hurdles: Kate O’Connor (10.35am)
Men’s 4x400m relay heats: Team TBC – Ciaran Carthy, Alex Cullen, Fintan Dewhirst, Sean Doggett, Joe Doody, Andrew Egan, Darragh Murphy, Jack Raftery (11.05am)
Women’s heptathlon, high jump: Kate O’Connor (11.25am)
Women’s 4x400m relay heats: Team TBC – Rhasidat Adeleke, Sophie Becker, Jenna Breen, Arlene Crossan, Michelle Duggan, Cliodhna Manning (11.35am)
Men’s 1,500m heats: Andrew Coscoran, Cathal Doyle (12.05pm)
Evening session
Women’s heptathlon, shot put: Kate O’Connor (7.35pm)
Women’s 10,000m: Niamh Allen, Fiona Everard (7.45pm)
Women’s heptathlon, 200m: Kate O’Connor (8.55pm)
Swimming
Morning session (8.30am-10.53am)
Women’s 50m freestyle heats: Rosalie Phelan
Men’s 50m breaststroke heats: Adam Bradley, Eoin Corby, Darragh Greene, Jack Kelly
Women’s 100m backstroke heats: Lottie Cullen, Grace Davison, Danielle Hill
Men’s 200m butterfly heats: Jack Cassin, Liam Custer
Women’s 200m IM heats: Ellen Walshe, Ellie McCartney
Men’s 1,500m freestyle heats: Daniel Wiffen, Nathan Wiffen
Evening session
Women’s 200m breaststroke final: Ellie McCartney, Mona McSharry (5.43pm)
*Women’s 100m backstroke semi-finals: Lottie Cullen, Grace Davison, Danielle Hill (5.50pm)
*Men’s 50m breaststroke semi-finals: Adam Bradley, Eoin Corby, Darragh Greene, Jack Kelly (5.59pm)
*Women’s 50m freestyle semi-finals: Rosalie Phelan (6.18pm)
*Men’s 200m butterfly semi-finals: Jack Cassin, Liam Custer (6.25pm)
*Women’s 200m IM semi-finals: Ellen Walshe, Ellie McCartney (6.35pm)
Day six (Saturday, August 15th)
Athletics
Men’s half-marathon race walk: David Kenny, Oisin Lane (7.30am)
Women’s heptathlon, long jump: Kate O’Connor (10.25am)
Women’s heptathlon, javelin: Kate O’Connor (11.55am)
Women’s 1,500m heats: Sarah Healy, Sophie O’Sullivan, Jodie McCann (12.15pm)
Women’s 4x100m relay heats: Team TBC – Katie Bergin, Sarah Leahy, Ciara Neville, Mollie O’Reilly, Lauren Roy, Molly Scott, Lucy-May Sleeman (12.40pm)
Men’s 4x100m relay heats: Sean Aigboboh, Toluwabori Akinola, Dubem Amah, Lucas Fadden, Marcus Lawler, Ryan Mulholland, Israel Olatunde, Mark Smyth (1pm)
Evening session
Women’s heptathlon, 800m: Kate O’Connor (7.45pm)
Men’s 10,000m: Jack O’Leary (8.25pm)
Swimming
Morning session (8.30am-10.18am)
Men’s 50m freestyle heats: Tom Fannon, Matthew Hamilton
Women’s 200m butterfly heats: Ellen Walshe, Alana Burns-Atkin
Men’s 100m backstroke heats: John Shortt
Women’s 50m breaststroke heats: Mona McSharry
Men’s 200m IM heats: Jack Cassin, Jacob Armon, Liam Custer
Evening session
*Men’s 200m butterfly semi-finals: Jack Cassin, Liam Custer (5.30pm)
*Women’s 50m freestyle final: Rosalie Phelan (5.37pm)
*Men’s 50m breaststroke final: Adam Bradley, Eoin Corby, Darragh Greene, Jack Kelly (5.42pm)
*Women’s 200m IM final: Ellen Walshe, Ellie McCartney (5.47pm)
*Men’s 50m freestyle semi-finals: Tom Fannon, Matthew Hamilton (5.54pm)
*Men’s 1,500m freestyle final: Daniel Wiffen, Nathan Wiffen (6.20pm)
*Women’s 50m breaststroke semi-finals: Mona McSharry (7.01pm)
*Women’s 100m backstroke final: Lottie Cullen, Grace Davison, Danielle Hill (7.12pm)
*Women’s 200m butterfly semi-finals: Ellen Walshe, Alana Burns-Atkin (7.52pm)
*Men’s 200m IM semi-finals: Jack Cassin, Jacob Armon, Liam Custer (8.02pm)
*Men’s 100m backstroke semi-finals: John Shortt (8.18pm)
Day seven (Sunday, August 16th)
Athletics
Women’s marathon: Fionnuala McCormack (7.30am)
Men’s marathon: Paul O’Donnell, Ryan Creech, David McGlynn (8.10am)
Evening session
*Women’s 1,500m final: Sarah Healy, Sophie O’Sullivan, Jodie McCann (9.13pm)
*Women’s 4x400m relay final: Team TBC – Rhasidat Adeleke, Sophie Becker, Jenna Breen, Arlene Crossan, Michelle Duggan, Cliodhna Manning (9.33pm)
*Men’s 4x400m relay final: Team TBC – Ciaran Carthy, Alex Cullen, Fintan Dewhirst, Sean Doggett, Joe Doody, Andrew Egan, Darragh Murphy, Jack Raftery (9.48pm)
Swimming
Morning session (8.30am-10.08am)
Men’s 400m freestyle heats: Denis O’Brien, Cormac Rynn, Daniel Wiffen, Nathan Wiffen
Women’s 4x100m medley relay heats
Men’s 4x100m medley relay heats
Evening session
*Men’s 50m freestyle final: Tom Fannon, Matthew Hamilton (5.30pm)
*Women’s 50m breaststroke final: Mona McSharry (6.36pm)
*Men’s 200m IM final: Jack Cassin, Jacob Armon, Liam Custer (6.40pm)
*Women’s 200m butterfly final: Ellen Walshe, Alana Burns-Atkin (6.47pm)
*Women’s 4x100m medley relay final (7.02pm)
*Men’s 100m backstroke final: John Shortt (7.06pm)
*Men’s 400m freestyle final: Denis O’Brien, Cormac Rynn, Daniel Wiffen, Nathan Wiffen (7.21pm)
*Men’s 4x100m medley relay final (8.11pm)