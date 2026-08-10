European Athletics and Swimming Championships: Complete guide to the Irish in action

Mark English ahead of the 800m heats at the European Athletics Championships in Birmingham on Monday. Photograph: Morgan Treacy

The European Athletics Championships are taking place this week in Birmingham while the European Aquatics Championships are being held in Paris. Below is a day-by-day guide to the Irish athletes taking part at both meets, which we will update each day with results and progression information. You can watch live coverage of both championships on RTÉ2 and the RTÉ Player.

*Denotes events in which Irish athletes are yet to secure qualification

Day four (Thursday, August 13th)

Athletics

Men’s 200m heats: Marcus Lawler (11th; qualified for semi-finals)

Women’s 400m semi-finals: Sophie Becker (24th; DNP)

Evening session

Men’s 200m semi-finals: Sean (12th; DNP), Marcus Lawler (23rd; DNP)

Men’s 800m final: Mark English (1st)

Women’s 200m final: Rhasidat Adeleke (2nd)

Swimming

Men’s 200m freestyle heats: Evan Bailey (29th; DNP), Cormac Rynn (54th; DNP), Denis O’Brien (65th; DNP), Liam Custer (72nd; DNP)

Women’s 100m butterfly heats: Alana Burns-Atkin (45th; DNP)

Men’s 50m backstroke heats: John Shortt (25th; DNP)

Women’s 200m breaststroke heats: Mona McSharry (2nd; qualified for semi-finals), Ellie McCartney (9th; qualified for semi-finals)

Evening session

Women’s 50m backstroke final: Danielle Hill (8th)

Women’s 200m breaststroke semi-finals: Mona McSharry (4th; qualified for final), Ellie McCartney (7th; qualified for final)

Men’s 200m breaststroke final: Jack Kelly (7th)

Day five (Friday, August 14th)

Athletics

Women’s heptathlon, 100m hurdles: Kate O’Connor (10.35am)

Men’s 4x400m relay heats: Team TBC – Ciaran Carthy, Alex Cullen, Fintan Dewhirst, Sean Doggett, Joe Doody, Andrew Egan, Darragh Murphy, Jack Raftery (11.05am)

Women’s heptathlon, high jump: Kate O’Connor (11.25am)

Women’s 4x400m relay heats: Team TBC – Rhasidat Adeleke, Sophie Becker, Jenna Breen, Arlene Crossan, Michelle Duggan, Cliodhna Manning (11.35am)

Men’s 1,500m heats: Andrew Coscoran, Cathal Doyle (12.05pm)

Evening session

Women’s heptathlon, shot put: Kate O’Connor (7.35pm)

Women’s 10,000m: Niamh Allen, Fiona Everard (7.45pm)

Women’s heptathlon, 200m: Kate O’Connor (8.55pm)

Ellen Walshe is scheduled to compete in four races at the European Aquatics Championships in Paris, starting with the 50m butterfly heats on Tuesday. Photograph: Bryan Keane/Inpho

Swimming

Morning session (8.30am-10.53am)

Women’s 50m freestyle heats: Rosalie Phelan

Men’s 50m breaststroke heats: Adam Bradley, Eoin Corby, Darragh Greene, Jack Kelly

Women’s 100m backstroke heats: Lottie Cullen, Grace Davison, Danielle Hill

Men’s 200m butterfly heats: Jack Cassin, Liam Custer

Women’s 200m IM heats: Ellen Walshe, Ellie McCartney

Men’s 1,500m freestyle heats: Daniel Wiffen, Nathan Wiffen

Evening session

Women’s 200m breaststroke final: Ellie McCartney, Mona McSharry (5.43pm)

*Women’s 100m backstroke semi-finals: Lottie Cullen, Grace Davison, Danielle Hill (5.50pm)

*Men’s 50m breaststroke semi-finals: Adam Bradley, Eoin Corby, Darragh Greene, Jack Kelly (5.59pm)

*Women’s 50m freestyle semi-finals: Rosalie Phelan (6.18pm)

*Men’s 200m butterfly semi-finals: Jack Cassin, Liam Custer (6.25pm)

*Women’s 200m IM semi-finals: Ellen Walshe, Ellie McCartney (6.35pm)

Day six (Saturday, August 15th)

Athletics

Men’s half-marathon race walk: David Kenny, Oisin Lane (7.30am)

Women’s heptathlon, long jump: Kate O’Connor (10.25am)

Women’s heptathlon, javelin: Kate O’Connor (11.55am)

Women’s 1,500m heats: Sarah Healy, Sophie O’Sullivan, Jodie McCann (12.15pm)

Women’s 4x100m relay heats: Team TBC – Katie Bergin, Sarah Leahy, Ciara Neville, Mollie O’Reilly, Lauren Roy, Molly Scott, Lucy-May Sleeman (12.40pm)

Men’s 4x100m relay heats: Sean Aigboboh, Toluwabori Akinola, Dubem Amah, Lucas Fadden, Marcus Lawler, Ryan Mulholland, Israel Olatunde, Mark Smyth (1pm)

Evening session

Women’s heptathlon, 800m: Kate O’Connor (7.45pm)

Men’s 10,000m: Jack O’Leary (8.25pm)

Swimming

Morning session (8.30am-10.18am)

Men’s 50m freestyle heats: Tom Fannon, Matthew Hamilton

Women’s 200m butterfly heats: Ellen Walshe, Alana Burns-Atkin

Men’s 100m backstroke heats: John Shortt

Women’s 50m breaststroke heats: Mona McSharry

Men’s 200m IM heats: Jack Cassin, Jacob Armon, Liam Custer

Evening session

*Men’s 200m butterfly semi-finals: Jack Cassin, Liam Custer (5.30pm)

*Women’s 50m freestyle final: Rosalie Phelan (5.37pm)

*Men’s 50m breaststroke final: Adam Bradley, Eoin Corby, Darragh Greene, Jack Kelly (5.42pm)

*Women’s 200m IM final: Ellen Walshe, Ellie McCartney (5.47pm)

*Men’s 50m freestyle semi-finals: Tom Fannon, Matthew Hamilton (5.54pm)

*Men’s 1,500m freestyle final: Daniel Wiffen, Nathan Wiffen (6.20pm)

*Women’s 50m breaststroke semi-finals: Mona McSharry (7.01pm)

*Women’s 100m backstroke final: Lottie Cullen, Grace Davison, Danielle Hill (7.12pm)

*Women’s 200m butterfly semi-finals: Ellen Walshe, Alana Burns-Atkin (7.52pm)

*Men’s 200m IM semi-finals: Jack Cassin, Jacob Armon, Liam Custer (8.02pm)

*Men’s 100m backstroke semi-finals: John Shortt (8.18pm)

Day seven (Sunday, August 16th)

Athletics

Women’s marathon: Fionnuala McCormack (7.30am)

Men’s marathon: Paul O’Donnell, Ryan Creech, David McGlynn (8.10am)

Evening session

*Women’s 1,500m final: Sarah Healy, Sophie O’Sullivan, Jodie McCann (9.13pm)

*Women’s 4x400m relay final: Team TBC – Rhasidat Adeleke, Sophie Becker, Jenna Breen, Arlene Crossan, Michelle Duggan, Cliodhna Manning (9.33pm)

*Men’s 4x400m relay final: Team TBC – Ciaran Carthy, Alex Cullen, Fintan Dewhirst, Sean Doggett, Joe Doody, Andrew Egan, Darragh Murphy, Jack Raftery (9.48pm)

Swimming

Morning session (8.30am-10.08am)

Men’s 400m freestyle heats: Denis O’Brien, Cormac Rynn, Daniel Wiffen, Nathan Wiffen

Women’s 4x100m medley relay heats

Men’s 4x100m medley relay heats

Evening session

*Men’s 50m freestyle final: Tom Fannon, Matthew Hamilton (5.30pm)

*Women’s 50m breaststroke final: Mona McSharry (6.36pm)

*Men’s 200m IM final: Jack Cassin, Jacob Armon, Liam Custer (6.40pm)

*Women’s 200m butterfly final: Ellen Walshe, Alana Burns-Atkin (6.47pm)

*Women’s 4x100m medley relay final (7.02pm)

*Men’s 100m backstroke final: John Shortt (7.06pm)

*Men’s 400m freestyle final: Denis O’Brien, Cormac Rynn, Daniel Wiffen, Nathan Wiffen (7.21pm)

*Men’s 4x100m medley relay final (8.11pm)