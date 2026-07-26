Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Horse racing

Racing and non-racing fans will converge on Ballybrit Racecourse this week for the Galway Races. Highlights include the Galway Plate on Wednesday and Galway Hurdle on Thursday. - Monday-Saturday, RTÉ & TG4

Soccer

Crazy as it seems, the 2026/27 Scottish Premiership begins this week. Unlike the English Premier League, most top-flight matches in Scotland feature at least one Irish player. - From Friday, Sky Sports

Gaelic football

The two best women’s football sides meet in the All-Ireland senior final at Croke Park. In a repeat of the 2024 decider, Kerry, who won that game, will meet a Galway side eager to add to their solitary title – claimed back in 2004. - Sunday,

MONDAY (July 27th)

BOXING - Sky Sports Action from 1am - New York Edgar Berlanga v Steven Butler

SNOOKER - TNT Sports 1, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Shanghai Masters

SPORTS - TNT Sports, 8.30am-10.30pm; BBC Alba, 5.30pm-10pm Commonwealth Games

RACING - RTÉ 2, 5pm-7.30pm Galway Races

GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights

TUESDAY (July 28th)

SNOOKER - TNT Sports 4, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Shanghai Masters

SPORTS - TNT Sports, 8.30am-10.30pm; BBC Alba, 5.30pm-10pm Commonwealth Games

CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-3.15pm - Stage 1 Tour of Ain

RACING - Virgin Media One & UTV, 1.30pm-4.30pm Goodwood

RACING - RTÉ 2, 4.30pm-7.30pm Galway Races

WEDNESDAY (July 29th)

SNOOKER - TNT Sports 4, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Shanghai Masters

SPORTS - TNT Sports, 8.30am-10.30pm; BBC Alba, 5.30pm-10pm Commonwealth Games

CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-3.15pm - Stage 2 Tour of Ain

RACING - Virgin Media One & UTV, 1.30pm-4.30pm Goodwood

RACING - RTÉ 2, 5pm-7.30pm Galway Races

THURSDAY (July 30th)

SNOOKER - TNT Sports 4, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Shanghai Masters

SPORTS - TNT Sports, 8.30am-10.30pm; BBC Alba, 5.30pm-10pm Commonwealth Games

GOLF - Sky Sports Golf, 9am-7pm Women’s British Open

CYCLING - TNT Sports 1, 1.30pm-3.15pm - Stage 3 Tour of Ain

RACING - Virgin Media One & UTV, 1.30pm-4.30pm Goodwood

RACING - RTÉ 2, 2pm-5pm Galway Races

GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-11pm Rocket Classic

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Huddersfield v Hull FC

FRIDAY (July 31st)

SNOOKER - TNT Sports 4, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shanghai Masters

SPORTS - TNT Sports, 8.30am-10.30pm; BBC Alba, 5.30pm-10pm Commonwealth Games

GOLF - Sky Sports Golf, 9am-7pm Women’s British Open

RACING - Virgin Media One & UTV, 1.30pm-4.30pm Goodwood

RACING - TG4 from 4.45pm Galway Races

GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-11pm Rocket Classic

SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Drogheda Utd v Shamrock Rovers

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Dundee Utd v Rangers

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Leigh v Wigan

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Hull KR v Bradford, 8pm Leeds v Toulouse

SATURDAY (August 1st)

SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shanghai Masters

SPORTS - TNT Sports, 8.30am-10.30pm; BBC Alba, 5.30pm-10pm Commonwealth Games

GOLF - Sky Sports Golf, noon-7pm Women’s British Open

AFLW - TG4, 12.05pm-1.50pm - Deferred Women: Australia v Ireland

RACING - UTV, 1.15pm-4.30pm; Virgin Media One, 1.30pm-4pm Goodwood

RACING - TG4 from 1.55pm Galway Races

CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 1 Tour de France Femmes

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Falkirk v St Mirren , 5.30pm Aberdeen v Hearts

, 5.30pm SOCCER - Sky Sports Plus - EFL Cup - 3pm Tranmere Rovers v Rochdale

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Castleford v Warrington , 5.30pm York v St Helens

, 5.30pm UFC - TNT Sports 3 from 6pm - Belgrade Uros Medic v Daniel Rodriguez

GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-11pm Rocket Classic

GAA - TG4, 7.45pm-9.15pm - Preview Women’s football finals

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Catalans v Wakefield

SUNDAY (August 2nd)