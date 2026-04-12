Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
After narrowly losing their opening two games in the European section of the 2027 Women’s World Cup qualification tournament, the Republic of Ireland meet Poland home and away this week in two important games. - Tuesday & Saturday, RTÉ
Snooker
The 2026 World Snooker Championship takes place in Sheffield from Saturday. It is the 50th consecutive year that the tournament will be staged at the Crucible Theatre. The final ranking event of the 2025-’26 season, the favourites include Zhao Xintong, Judd Trump, Ronnie O’Sullivan and Mark Selby. - April 18th-May 4th, BBC & TNT Sports
GAA
The provincial hurling championships begin at the weekend with matches in locations such as Galway, Newbridge, Tullamore and Ennis. But surely the biggest hurling match of the weekend is the meeting of last year’s All-Ireland finalists, Tipperary and Cork, in Semple Stadium, Thurles. - Sunday, RTÉ
MONDAY (April 13th)
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Man Utd v Leeds Utd
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
TUESDAY (April 14th)
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s Euro WCQ - 5pm Poland v Republic of Ireland
- SOCCER - UTV - Women’s Euro WCQ - 7pm England v Spain
- SOCCER - Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm Liverpool (0) v PSG (2)
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Atletico Madrid (2) v Barcelona (0)
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Portsmouth v Ipswich Town
WEDNESDAY (April 15th)
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.30pm Tour of Limburg
- GAA - TG4 - Munster U20 Hurling - 7.35pm Waterford v Cork
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal (1) v Sporting CP (0)
- SOCCER - RTÉ 2, TNT Sports 2 & Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Bayern Munich (2) v Real Madrid (1)
THURSDAY (April 16th)
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm RBC Heritage
- DARTS - Sky Sports Action, 6pm-10pm - Rotterdam Premier League
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Nottingham Forest v Porto
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Aston Villa v Bologna
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Fiorentina v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Bromley v Cambridge Utd
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Hull FC v St Helens
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am LA Championship
FRIDAY (April 17th)
- NFL - Sky Sports Action, 1am-4.30am NFL Draft
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Blues v Highlanders, 10.35am Waratahs v Moana Pasifika
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm RBC Heritage
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5pm La Fleche Brabanconne
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 6pm Toulouse Olympique v Hull KR, 8pm York Knights v Leigh Leopards
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Ulster v Leinster
- RUGBY - S4C – URC - 7.45pm Dragons v Bulls
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Edinburgh v Zebre
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Bristol v Gloucester
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Bohemians
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Blackburn Rovers v Coventry City
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Huddersfield Giants v Leeds Rhinos
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am LA Championship
SATURDAY (April 18th)
- NFL - Sky Sports Action, midnight-4am NFL Draft
- BOXING - Sky Sports from 2am - New York Alycia Baumgardner v Bo Mi Re Shin
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Chiefs v Hurricanes
- SNOOKER - BBC 2, 10am-1pm; BBC 1, 2pm-4.30pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- RUGBY - Sky Sports Action - Super Rugby - 10.35am Brumbies v Fijian Drua, 12.55pm Western Force v Crusaders
- SOCCER - Sky Sports Mix, 11.30am-3pm Joburg Ladies Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm RBC Heritage
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Brentford v Fulham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Portsmouth v Leicester City
- RACING - UTV, 12.45pm-4pm Ayr
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 12.45pm Stormers v Connacht
- RUGBY - BBC 2 & Virgin Media Two - Women’s Six Nations - 1.30pm Scotland v England
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Lions v Glasgow
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s Euro WCQ - 3pm Republic of Ireland v Poland
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Leeds Utd v Wolverhampton
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Wakefield Trinity v Bradford Bulls, 6pm Catalans Dragons v Warrington Wolves
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 3.05pm Exeter v Northampton
- GAA - BBC 1 (Ulster SFC - 5pm Derry v Antrim
- NFL - Sky Sports Action, 5pm-midnight NFL Draft
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Eintracht Frankfurt v RB Leipzig
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Brighton
- SOCCER - ITV4 - Women’s Euro WCQ - 5.30pm Iceland v England
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Scarlets v Cardiff
- RUGBY - Virgin Media One - Women’s Six Nations - 5.40pm Ireland v Italy
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Benetton v Munster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Ospreys v Sharks
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Chelsea v Manchester Utd
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-10.50pm The Saturday Game
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.45pm Match of the Day
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am LA Championship
SUNDAY (April 19th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Winnipeg Gilbert Burns v Mike Malott
- SNOOKER - BBC 2, 10am-12.45pm; BBC Red Button, 2.30pm-6pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- SOCCER - Sky Sports Mix, 11.30am-2.30pm Joburg Ladies Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm RBC Heritage
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 1.45pm Treaty Utd v Galway Utd
- GAA - RTÉ 2 - Munster SHC - 2pm Clare v Waterford, 4pm Tipperary v Cork
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 2pm Celtic v St Mirren
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Everton v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Nottingham Forest v Burnley
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Aston Villa v Sunderland, 4.30pm Manchester City v Arsenal
- GAA - BBC 2 - Ulster SFC - 3pm Monaghan v Cavan
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3pm Sale v Saracens
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Wigan Warriors v Castleford Tigers
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Bologna
- RUGBY - Virgin Media Two, 8pm-9pm Women’s Six Nations highlights
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11.05pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am LA Championship