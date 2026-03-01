Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
The European qualifying tournament for the 2027 Fifa Women’s World Cup begins this week. Back in League A, the Republic of Ireland begin their campaign against France on Tuesday at Tallaght Stadium, before facing the Netherlands at the weekend in Utrecht. - Tuesday & Saturday, RTÉ
Formula One
The 2026 FIA F1 World Championship begins this week in Melbourne. The cars and drivers will weave their way through various locations - including Shanghai, Monaco, Silverstone and Mexico City - before finishing, on stage 24, in Abu Dhabi in December. - Friday-Sunday, Sky Sports
Paralympics
The 2026 Winter Paralympics is scheduled to begin this week across several venues in Italy, with the Opening Ceremony in Verona on Friday. The tournament will feature many events across six sports - Para alpine skiing, Para biathlon, Para cross-country skiing, Para ice hockey, Para snowboard, and Wheelchair curling. - March 6th-15th, Channel 4
MONDAY (March 2)
- NBA - Sky Sports Main Event - 1am 76ers @ Celtics
- BASKETBALL - TG4 - Men’s EuroBasket Pre-Qualifier - 7.30pm Ireland v Luxembourg
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Birmingham v Middlesbrough
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Real Madrid v Getafe
- RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head
TUESDAY (March 3)
- NBA - Sky Sports Main Event - 3am Clippers @ Warriors
- SOCCER - ITV4 - Women’s European WC Qualifier - 5pm Ukraine v England
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s European WC Qualifier - 7.30pm Rep of Ireland v France
- SOCCER - TNT Sports 2 - Premier League - 7.30pm Leeds v Sunderland
- SOCCER - TNT Sports 3 - Premier League - 7.30pm Everton v Burnley
- SOCCER - TNT Sports 4 - Premier League - 7.30pm Bournemouth v Brentford
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Ipswich v Hull
- SOCCER - Sky Sports Football - EFL Trophy Semi-final - 8pm Doncaster v Stockport
- SOCCER - Premier Sports 1 - Copa Del Rey Semi-final - 8pm Barcelona v Atletico Madrid
- SOCCER - Premier Sports 2 - Coppa Italia Semi-final - 8pm Como v Inter
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8.15pm Wolves v Liverpool
WEDNESDAY (March 4)
- NBA - Sky Sports Main Event - 1am Spurs @ 76ers, 4am Suns @ Kings
- CRICKET Sky Sports Cricket - 1.30pm Men’s T20 World Cup Semi-final 1
- TENNIS Sky Sports Tennis, 7pm-6am - ATP/WTA Indian Wells Open
- SOCCER TNT Sports 2 - Premier League - 7.30pm Brighton v Arsenal
- SOCCER TNT Sports 3 - Premier League - 7.30pm Aston Villa v Chelsea
- SOCCER TNT Sports 4 - Premier League - 7.30pm Man City v Nottingham Forest
- SOCCER Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Aberdeen v Celtic
- SOCCER ITV4 - Copa Del Rey Semi-final - 8pm Real Sociedad v Athletic Club
- SOCCER Premier Sports 1 - Coppa Italia Semi-final - 8pm Lazio v Atalanta
- SOCCER TNT Sports 1 - Premier League - 8.15pm Newcastle v Man Utd
THURSDAY (March 5)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-9am - LPGA Blue Bay China
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3.30pm Joburg Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - 1.30pm Men’s T20 World Cup Semi-final 2
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30pm-11pm Arnold Palmer Invitational
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Cardiff Premier League
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 7pm-6am - ATP/WTA Indian Wells Open
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Tottenham v Crystal Palace
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Wakefield v Hull FC
FRIDAY (March 6)
- F1 - Sky Sports F1 from 1am - Practice Australian Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-9am - LPGA Blue Bay China
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 6.05am Chiefs v Moana Pasifika, 8.35am Waratahs v Hurricanes
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3.30pm Joburg Open
- DARTS - ITV4, noon-5pm, 7pm-11pm UK Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30pm-11pm Arnold Palmer Invitational
- WINTER PARALYMPICS - Channel 4, 6.30pm-9pm Opening Ceremony
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 7pm-6am - ATP/WTA Indian Wells Open
- RUGBY - BBC Red Button - U20 6N - 7.15pm Italy v England
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Wolves v Liverpool
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland 8pm Shelbourne v St Pat’s Ath
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Preston NE v Oxford
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v Catalans, 8pm York v Warrington
- RUGBY - RTÉ 2 & UTV - Men’s 6N - 8.10pm Ireland v Wales
SATURDAY (March 7)
- NBA - Sky Sports Mix - Midnight Mavericks @ Celtics
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian Women’s Classic
- F1 - Sky Sports F1 from 1.10am - Practice & Qualifying Australian Grand Prix
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 3.35am Highlanders v W Force, 6.05am Blues v Crusaders, 8.35am Brumbies v Reds
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am - LPGA Blue Bay China
- SPORTS - Channel 4, 8am-1pm Winter Paralympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-2.30pm Joburg Open
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 12.15pm Mansfield v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Blackburn v Portsmouth
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Hull v Millwall
- SOCCER - UTV - Women’s European WC Qualifier - 12.30pm England v Iceland
- DARTS - ITV4, 1pm-5pm, 7pm-11pm UK Open
- RUGBY - Virgin Media One & BBC 1 - Men’s 6N - 2.10pm Scotland v France
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30pm-11pm Arnold Palmer Invitational
- RUGBY - Virgin Media One & UTV - Men’s 6N - 4.40pm Italy v England
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 5pm Toulouse v Wigan, 5.30pm St Helens v Bradford
- SOCCER - BBC Alba - Women’s European WC Qualifier - 5pm Scotland v Luxembourg
- GAA - RTÉ 2 - Hurling League - 5.15pm Galway v Kilkenny
- SOCCER - TNT Sports 2 - FA Cup - 5.45pm Wrexham v Chelsea
- GAA - TG4 - Hurling League - 7pm Limerick v Cork
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 7pm-6am - ATP/WTA Indian Wells Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Cup - 7.30pm Dunfermline v Aberdeen
- RUGBY - Virgin Media Two - U20 6N - 7.45pm Ireland v Wales
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s European WC Qualifier - 7.45pm Netherlands v Rep of Ireland
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Newcastle v Man City
- NBA - Sky Sports Action - 11pm Nets @ Pistons
SUNDAY (March 8)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian Women’s Classic
- UFC - TNT Sports 1 from 2am - Las Vegas Max Holloway v Charles Oliveira
- F1 - Sky Sports F1 from 2.30am Australian Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am - LPGA Blue Bay China
- SPORTS - Channel 4, 8am-1pm Winter Paralympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2pm Joburg Open
- SOCCER - TNT Sports 2 - FA Cup - Noon Fulham v Southampton
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - Noon Wimbledon v Northampton
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Cup - 1pm Rangers v Celtic
- DARTS - ITV4, 1pm-5pm, 7pm-11pm UK Open
- F1 - Channel 4 from 1pm - Highlights Australian Grand Prix
- GAA - TG4 - Hurling League - 1.15pm Clare v Wexford, 3.15pm Waterford v Tipperary
- CRICKET - Sky Sports Cricket - 1.30pm Men’s T20 World Cup Final
- RUGBY - TNT Sports 3 - Premiership Cup - 1.30pm Semi-final 1, 4pm Semi-final 2
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 1.30pm Port Vale/Bristol City v Sunderland, 4.30pm Leeds v Norwich
- GAA - TG4 Player - Hurling League - 2pm Kildare v Clare (deferred on TG4)
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-10pm Arnold Palmer Invitational
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Huddersfield v Hull KR, 3pm Leeds v Castleford
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 3.15pm Athletic Club v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 4.30pm QPR v Middlesbrough
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-5am - ATP/WTA Indian Wells Open
- RUGBY - BBC 2, 6pm-7pm; Virgin Media Two, 8pm-9pm Six Nations highlights
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.05pm League Sunday
- NBA - Sky Sports Action - Midnight Rockets @ Spurs, 2am Hornets @ Suns