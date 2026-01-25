Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Tennis
It’s the final week of the first Grand Slam tournament of the year. The time-difference doesn’t suit tennis fans in Europe, but at least the Australian Open singles finals are at a (somewhat) reasonable hour – the women’s decider will be Saturday morning at about 8.30am Irish time, with the men’s final at the same time on Sunday. – until February 1st, TNT Sports
Racing
The two-day Dublin Racing Festival takes place at Leopardstown at the weekend. Saturday afternoon features four Grade One races, including the Irish Gold Cup, with another four Grade Ones the following day, including the Irish Champion Hurdle. – Saturday & Sunday, RTÉ
Soccer
The Women’s Super League in England has been dominated by Chelsea for the past decade, with the London club claiming eight top-flight titles in 10 years. This season, however, Manchester City have been setting the pace, topping the table just past the halfway point of the season. At the weekend they host a London side who are in the hunt for their seventh title in a row. It’s a huge game. – Sunday, BBC
MONDAY (January 26th)
- TENNIS – TNT Sports, 0.30am-1.30pm Australian Open
- SNOOKER – TNT Sports 2, 2pm-5pm, 7pm-10pm German Masters
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8pm Everton v Leeds
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 8pm Norwich v Coventry
- GAA – TG4, 8pm-9pm Weekend’s highlights
TUESDAY (January 27th)
- NBA – Sky Sports Plus – Midnight Magic @ Cavaliers, 2.30am Warriors @ Timberwolves
- TENNIS – TNT Sports, 0.30am-1.30pm Australian Open
- NBA – Sky Sports Mix – 1am Blazers @ Celtics
- CRICKET – TNT Sports 1 from 8.45am – 3rd ODI Sri Lanka v England
- SNOOKER – TNT Sports 2, 2pm-5pm, 7pm-10pm German Masters
- SOCCER – Premier Sports 1 – Coppa Italia – 8pm Fiorentina v Como
- SOCCER – Sky Sports Football – League 1 – 8pm Doncaster v Leyton Orient
WEDNESDAY (January 28th)
- TENNIS – TNT Sports, 0.30am-1.15pm Australian Open
- NBA – Sky Sports Plus – 1am Bucks @ 76ers
- NBA – Sky Sports Mix – 3am Clippers @ Jazz
- SNOOKER – TNT Sports 2, 2pm-5pm German Masters
- SOCCER – Sky Sports Football – Women’s Champions Cup Semi-final – 6pm Arsenal v Rabat
- SOCCER – RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Ch–mpions League - 8p– Liverpool v Qarabağ
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Ch–mpions League - 8p– Napoli v Chelsea
- SOCCER – TNT Sports 3 – Champions League – 8pm PSG v Newcastle
- SOCCER – TNT Sports 5 – Champions League – 8pm Eintracht Frankfurt v Tottenham
- SOCCER – TNT Sports 6 – Champions League – 8pm Man City v Galatasaray
- SOCCER – TNT Sports 7 – Champions League – 8pm Arsenal v Kairat
- SOCCER – BBC 1, 11.40pm-1am Champions League highlights
THURSDAY (January 29th)
- TENNIS – TNT Sports 1, 7.30am-1pm Australian Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 8.30am-1.30pm Bahrain Championship
- SNOOKER – TNT Sports 2, 2pm-5pm German Masters
- GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-midnight Farmers Insurance Open
- DARTS – ITV4, 7pm-11pm The Masters
- SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports - Europa League - 8pm – Celtic v Utrecht
- SOCCER – TNT Sports 2 – Europa League – 8pm Aston Villa v Salzburg
- SOCCER – TNT Sports 3 – Europa League – 8pm Nottingham Forest v Ferencváros
- SOCCER – TNT Sports 5 – Europa League – 8pm Porto v Rangers
- SOCCER – TNT Sports – Europa League – 8pm Panathinaikos v Roma
FRIDAY (January 30th)
- TENNIS – TNT Sports 1, 1am-6.45am, 7.30am-11.30am Australian Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 8.30am-1.30pm Bahrain Championship
- SNOOKER – TNT Sports 2, 2pm-5pm, 7pm-10pm German Masters
- GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-midnight Farmers Insurance Open
- DARTS – ITV4, 7pm-11pm The Masters
- RUGBY – TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Glasgow v Munster
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 7.45pm Benetton v Scarlets
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 8pm Bristol City v Derby
SATURDAY (January 31st)
- TENNIS – TNT Sports 1, 1am-6am, 8am-11am Australian Open
- GOLF Sky Sports Golf, 9am-1.30pm Bahrain Championship
- SOCCER Sky Sports Football – Championship – 12.30pm Stoke v Southampton
- RACING – UTV, 12.45pm-4pm Sandown & Musselburgh
- RACING – RTÉ 2, 1pm-4pm Leopardstown
- DARTS – ITV4, 1pm-5pm, 7pm-11pm The Masters
- SNOOKER – TNT Sports 2, 2pm-4.30pm, 7pm-10.30pm German Masters
- SOCCER – Premier Sports 1 – Premier League – 3pm Leeds v Arsenal
- RUGBY – TG4 & Premier Sports 2 – URC - 3pm – Zebre v Connacht
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 3.05pm Northampton v Leicester
- GAA – RTÉ 2 – Men’s Football League – 5pm Armagh v Galway
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 5.30pm Chelsea v West Ham
- SOCCER – Sky Sports Football – Bundesliga – 5.30pm Hamburg v Bayern Munich
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 5.30pm Leinster v Edinburgh, 7.45pm Ulster v Cardiff
- GOLF – Sky Sports Golf, 6pm-11.30pm Farmers Insurance Open
- GAA – TG4 – Hurling League – 7pm Galway v Cork
- SOCCER – TNT Sports 1 – Premier League – 8pm Liverpool v Newcastle
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 8pm Dundee Utd v Hearts
- SOCCER – BBC 1, 10.25pm-11.35pm Match of the Day
- BOXING – BBC 2 from 7.30pm – London Adam Azim v Gustavo Lemos
- UFC – TNT Sports 1 from 2am – Sydney Alexander Volkanovski v Diego Lopes
SUNDAY (February 1st)
- TENNIS – TNT Sports 1, 7.30am-noon Australian Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 8.30am-1.30pm Bahrain Championship
- SOCCER – Sky Sports Plus – Women’s Super League – 11.55am Brighton v London City, 11.55am Everton v Aston Villa, 11.55am West Ham v Tottenham
- SOCCER – Sky Sports Showcase & Football - Women’s Super League - 11.55am Man Utd v Liverpool
- RACING – UTV, 12.45pm-4pm Musselburgh
- RACING – RTÉ 2, 1pm-4.10pm Leopardstown
- DARTS – ITV4, 1pm-5pm, 7pm-11pm The Masters
- SNOOKER – TNT Sports 3, 1pm-4pm, 7pm-10pm German Masters
- SOCCER – Premier Sports 2 – La Liga – 1pm Real Madrid v Rayo Vallecano
- GAA – TG4 – Football League – 1.30pm Donegal v Kerry, 3.45pm Cavan v Meath; Hurling League – Deferred Waterford v Limerick (live on TG4 Player)
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – 2pm Man Utd v Fulham
- SOCCER – Sky Sports Plus – Premier League – 2pm Nottingham Forest v Crystal Palace
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 2pm Aston Villa v Brentford, 4.30pm Tottenham v Man City
- SOCCER – Premier Sports 1 – Scottish Premiership – 2pm Hibernian v Rangers
- SOCCER – BBC 1 – Women’s Super League – 2.30pm Man City v Chelsea
- SOCCER – Sky Sports Football – Women’s Champions Cup – 2.45pm Third-place Play-off, 6pm Final from London
- GOLF – Sky Sports Golf, 3.30pm-11pm Farmers Insurance Open
- CYCLING – TNT Sports 4, 4.15pm-6pm – Turkey European Track Championships
- SOCCER – TNT Sports 1 – Serie A – 6.45pm Parma v Juventus
- RUGBY – Premier Sports 2 – Top 14 – 8.05pm Pau v Toulon
- GAA – RTÉ 2, 9.35pm-11.35pm League Sunday
- SOCCER – BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
- NBA – Sky Sports Plus – Midnight Lakers @ Knicks, 2.30am Thunder @ Nuggets