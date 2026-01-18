Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Bowls
The 17-day 2026 World Indoor Bowls Championships began at Potters Resorts, Hopton-on-Sea in east England on January 9th, with the final week being televised. It’s one of those sporting events that fans love and non-fans become armchair-experts once each year. - Monday-Sunday, BBC
The headline of UFC 324 in Las Vegas on Saturday night will be the interim lightweight title clash between American Justin Gaethje and English fighter Paddy Pimblett. The main card includes the meeting of Kayla Harrison and Amanda Nunes for the bantamweight world title. – Saturday night (Sunday morning irish-time), TNT Sports
The women’s and men’s football leagues, as well as the hurling league, begin at the weekend. An intriguing opening round clash is the visit of 2024 All-Ireland women’s football championship winners Kerry to Parnell Park to take on reigning championship title holders Dublin. It will be a chance to view the new rules – some of which are similar to recent changes in the men’s game, while others are unique to the women’s code. - Saturday, TG4
MONDAY (Jan 19)
- CRICKET - Sky Sports Mix from 7.15am - U19 WC Ireland v Sri Lanka
- BOWLS - BBC 2, 1pm-5.15pm World Indoor Championships
- DARTS - ITV4, 4pm-8pm World Series
- NBA - Sky Sports Mix - 6pm Bucks @ Hawks
- NBA - Sky Sports Plus - 7.30pm Thunder @ Cavaliers, 10pm Mavericks @ Knicks
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brighton v Bournemouth
TUESDAY (Jan 20)
- NBA - Sky Sports Plus - 1pm Celtics @ Pistons
- BOWLS - BBC 2, 1pm-5.15pm World Indoor Championships
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 3.30pm Kairat v Club Brugge
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Bodø/Glimt v Man City
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Tottenham v Borussia Dortmund
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Inter v Arsenal
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Real Madrid v Monaco
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Sporting CP v PSG
- DARTS - ITV4, 4pm-8pm World Series
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Wrexham v Leicester
WEDNESDAY (Jan 21)
- NBA - Sky Sports Mix - 1am Spurs @ Rockets
- NBA - Sky Sports Plus - 3am Lakers @ Nuggets
- BOWLS - BBC 2, 1pm-5.15pm World Indoor Championships
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s L Cup Semi-final - 7pm Arsenal v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s L Cup Semi-final - 7pm Man City v Chelsea
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Atletico Madrid
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Marseille v Liverpool
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Newcastle v PSV
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Chelsea v Pafos
- SOCCER - TNT Sports 5 - Champions League - 8pm Juventus v Benfica
- SOCCER - TNT Sports 5 - Champions League - 8pm Slavia Prague v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Stoke City v Middlesbrough
THURSDAY (Jan 22)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-1.30pm Dubai Desert Classic
- CRICKET - TNT Sports 1 from 8.30am - 1st ODI Sri Lanka v England
- BOWLS - BBC 2, 1pm-5.15pm World Indoor Championships
- RACING - RTÉ 2, 1.30pm-4pm Gowran Park
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-midnight The American Express
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Bologna v Celtic
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Fenerbahçe v Aston Villa
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Sporting Braga v Nottingham Forest
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Rangers v Ludogorets Razgrad
- SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Roma v Stuttgart
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Lincoln City v Burton Albion
FRIDAY (Jan 23)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-1.30pm Dubai Desert Classic
- BOWLS - BBC 2, 1pm-5.15pm World Indoor Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-midnight The American Express
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - 7pm Everton v Brighton
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Edinburgh v Bulls
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Dragons
- RUGBY - TNT Sports 1 - Premiership - 7.45pm Gloucester v Bath
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm Inter v Pisa
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Derby v West Brom
SATURDAY (Jan 24)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30am-1pm Dubai Desert Classic
- CRICKET - TNT Sports 2 from 8.45am - 2nd ODI Sri Lanka v England
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm West Ham v Sunderland
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Millwall v Charlton
- SOCCER - BBC 1 - Women’s SL - 12.30pm Chelsea v Arsenal
- RACING - UTV, 12.45pm-4pm Cheltenham
- BOWLS - BBC 2, 1.30pm-5.15pm World Indoor Championships
- GAA - TG4 - Women’s Football League - 2.45pm Dublin v Kerry; Men’s Football League - 5pm Dublin v Donegal
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v Wolves
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Scarlets v Ulster, 5.30pm Stormers v Sharks, 7.45pm Cardiff v Benetton
- RUGBY - TNT Sports 5 – Premiership - 3pm Exeter v Bristol
- RUGBY - TNT Sports 6 – Premiership - 3pm Saracens v Newcastle
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3.05pm Harlequins v Leicester, 5.30pm Sale v Northampton
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-midnight The American Express
- RUGBY - Premier Sports 1 - URC - 5.30pm Connacht v Leinster, 7.45pm Zebre v Glasgow
- SOCCER - Sky Sports Football - Bundesliga - 5.30pm Union Berlin v Borussia Dortmund
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Bournemouth v Liverpool
- NBA - Sky Sports Plus - 8pm Knicks @ 76ers, 10.30pm Warriors @ Timberwolves
- GAA - RTÉ 2 - Hurling League - 7pm Tipperary v Galway
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (Jan 25)
- UFC - TNT Sports Box Office from 2am - Las Vegas Kayla Harrison v Amanda Nunes, Justin Gaethje v Paddy Pimblett
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30am-1pm Dubai Desert Classic
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - 11.55am Aston Villa v Man Utd, 11.55am Leicester v West Ham, 11.55am Liverpool v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 11.55am London City v Man City
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 1pm Atletico Madrid v Mallorca, 3.15pm Barcelona v Real Oviedo
- GAA - TG4 - Men’s Football League - 1.45pm Galway v Mayo; Hurling League - 3.45pm Cork v Waterford; Men’s Football League Deferred Kerry v Roscommon
- SOCCER - BBC 2 - Irish Premiership - 2pm Glentoran v Cliftonville
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Crystal Palace v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Brentford v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Newcastle v Aston Villa, 4.30pm Arsenal v Man Utd
- BOWLS - BBC Red Button from 2.30pm World Indoor Championships
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Hearts v Celtic
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-midnight The American Express
- NFL - Sky Sports NFL from 7.30pm NFC & AFC Championship Games (TBA)
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Roma v AC Milan
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.35pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day