Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cricket
The 2025 ICC Women’s World Cup will be hosted jointly by Sri Lanka and India. Eight nations will take part - Australia, Bangladesh, England, India, New Zealand, Pakistan, South Africa and Sri Lanka – with the final on November 2nd in Navi Mumbai, India, unless Pakistan reach the decider. If they do, for political reasons, the final game will be moved to Sri Lanka. - From Tuesday, Sky Sports
Soccer
It’s safe to say that, no matter what happens in Tallaght Stadium at the weekend, it has been a fairytale FAI Cup campaign for Kerry. The Munster side came from three goals down to defeat Sligo Rovers 4-3 in an incredible quarter-final clash in Tralee, earning a date against Shamrock Rovers on Sunday. In the first semi-final on Friday, St Patrick’s Athletic will visit Cork City. - Friday & Sunday, RTÉ
Rugby
The eight-match Rugby Championship concludes at the weekend, with Australia hosting New Zealand in Perth, and Argentina and South Africa meeting in an unusual location for the Southern Hemisphere tournament – Twickenham in London. One of the stories of the competition has been the strong performances of Australia, after a tough few years on the rugby pitch. The 2025 competition has included the Wallabies beating South Africa in Johannesburg. - Saturday, Sky Sports
MONDAY (Sep 29th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Packers @ Cowboys
- CYCLING - TNT Sports 1, 6.45am-8.15am - Stage 2 Tour of Langkawi
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Everton v West Ham
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Sep 30th)
- NFL - Sky Sports NFL - 0.15am Jets @ Dolphins
- NFL - Sky Sports Plus - 1.15am Bengals @ Broncos
- CYCLING - TNT Sports 1, 7.45am-9.15am - Stage 3 Tour of Langkawi
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am India v Sri Lanka
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Kairat v Real Madrid
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Atalanta v Club Brugge
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Chelsea v Benfica
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Bodø/Glimt v Tottenham
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Galatasaray v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Derby v Charlton
WEDNESDAY (Oct 1st)
- CYCLING - TNT Sports 2, 7am-7.45am - Stage 4 Tour of Langkawi
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Australia v New Zealand
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Union St-Gilloise v Newcastle
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Qarabağ v Copenhagen
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Barcelona v PSG
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Monaco v Man City
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v Olympiakos
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm QPR v Oxford Utd
THURSDAY (Oct 2nd)
- GOLF - Sky Sports Golf, midnight-3am - LPGA Lotte Championship
- CYCLING - TNT Sports 1, 6am-7.30am - Stage 5 Tour of Langkawi
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Bangladesh v Pakistan
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Alfred Dunhill Links Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-midnight Sanderson Farms Championship
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 5.45pm Dynamo Kyiv v Crystal Palace
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Celtic v Sporting Braga, 8pm Sturm Graz v Rangers
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 6 - Conference League - 8pm Shelbourne v Häcken
- SOCCER - TNT Sports 5 - Conference League - 8pm Sparta Prague v Shamrock Rovers
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Nottingham Forest v Midtjylland
- SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Feyenoord v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Rotherham v Bradford
FRIDAY (Oct 3rd)
- GOLF - Sky Sports Golf, midnight-3am - LPGA Lotte Championship
- CYCLING - TNT Sports 1, 3.45am-5am - Stage 6 Tour of Langkawi
- F1 - Sky Sports F1 from 10am - Practice Singapore Grand Prix
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am England v South Africa
- CYCLING - TNT Sports 1, noon-5pm Tour of Munsterland
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Alfred Dunhill Links Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-midnight Sanderson Farms Championship
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 6pm Stormers v Ospreys, 8.05pm Dragons v Sharks
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Semi-final - 7.30pm Cork City v St Patrick’s Athletic
- SOCCER - BBC Three - Women’s Super League - 7.30pm Man Utd v Chelsea
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Bath v Sale
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Wigan v TBC
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Bournemouth v Fulham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Wrexham v Birmingham
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 8.05pm Edinburgh v Ulster
SATURDAY (Oct 4th)
- GOLF - Sky Sports Golf, midnight-3am - LPGA Lotte Championship
- RUGBY - Sky Sports Mix - Rugby Championship - 6am Australia v New Zealand
- CYCLING - TNT Sports 1, 5am-7am - Stage 7 Tour of Langkawi
- F1 - Sky Sports F1 from 10.15am - Practice & Qualifying Singapore Grand Prix
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Sri Lanka v Australia
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Alfred Dunhill Links Championship
- SOCCER - Sky Sports PL & Showcase - Women’s Super League - Noon Man City v Arsenal
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Leeds v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Hull v Sheffield Utd
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-4pm Ascot, Newmarket & Redcar
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 1.45pm Connacht v Scarlets
- RUGBY - Sky Sports Mix - Rugby Championship - 2pm Argentina v South Africa
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man Utd v Sunderland
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 3.05pm Leicester v Harlequins, 5.30pm Saracens v Bristol
- SOCCER - TG4 from 4.10pm - Women’s Premier Division (TBA)
- RUGBY - Premier Sports – URC - 5.30pm Bulls v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Benetton v Warriors
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Eintracht Frankfurt v Bayern Munich
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Chelsea v Liverpool
- RUGBY LEAGUE - BBC 2 & Sky Sports Plus - Super League - 5.30pm Hull KR v TBC
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Premiership - 5.45pm Hearts v Hibernian
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Cardiff
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.35pm Football League highlights
- GOLF - Sky Sports Golf, 9pm-midnight Sanderson Farms Championship
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (Oct 5th)
- GOLF - Sky Sports Golf, midnight-3am - LPGA Lotte Championship
- UFC - TNT Sports 1 from 3am - Las Vegas Magomed Ankalaev v Alex Pereira
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 7.15am GP of Indonesia
- CYCLING - TNT Sports 1, 8am-10.45am - Stage 8 Tour of Langkawi
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am India v Pakistan
- F1 - Sky Sports F1 from 11.30am; Channel 4, 5.30pm-8pm Singapore Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-5pm Alfred Dunhill Links Championship
- SOCCER - Sky Sports Plus & Showcase - Women’s Super League - 11.55am London City v Liverpool
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football – Championship - Noon Ipswich v Norwich
- GAA - TG4 from 2pm Club championships (TBA)
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 2pm Zebre v Lions
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Aston Villa v Burnley
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Newcastle v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Mix - Premier League - 2pm Wolves v Brighton
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Everton v Crystal Palace, 4.30pm Brentford v Man City
- RACING - UTV, 2.15pm-5pm Prix de l’Arc de Triomphe
- NFL - Sky Sports NFL - 2.30pm Vikings @ Browns
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Falkirk v Rangers
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 3pm Gloucester v Northampton
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 3.15pm Sevilla v Barcelona
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Women’s Super League Grand Final - 5.30pm Wigan v St Helens
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Semi-final - 6pm Shamrock Rovers v Kerry
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v AC Milan
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8pm Celta Vigo v Atletico Madrid
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30pm-11.30pm Sanderson Farms Championship
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day 2