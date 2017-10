Fadscannán faisnéise le craoladh ag Oireachtas na Gaeilge

Beidh an chéad léiriú den fhadscannán faisnéise Murdair Mám Trasna ar siúl mar chuid d’Oireachtas na Gaeilge i mbliana. Tá an scannán bunaithe ar an leabhar Éagóir (Cois Life) a scríobh Seán Ó Cuirreáin, leabhar a thug eachtra uafásach foréigin chun solais as an nua. Chuir Ó Cuirreáin síos ar mharuithe barbartha a tharla i bpobal iargúlta i nDúiche Sheoighe, ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo, sa bhliain 1882.

Baineann an scéal le crochadh éagórach agus príosúnú saoil a rinneadh ar dhaoine neamhchiontacha. Bunaithe ar fhianaise bhréige, ar bhrathadóirí, agus ar mhímhacántacht na n-údarás agus na n-uaisle a bhí an t-iomlán uafásach go léir.

Tá athchruthú drámatúil déanta sa scannán, a mhaireann os cionn uair go leith, ar scéal Mhám Trasna ar fad – na dúnmharuithe, na cásanna cúirte, an crochadh, saol an phríosúin, an tionchar polaitiúil – chomh maith le hagallaimh le saineolaithe a bhfuil tuiscint ar leith acu ar ghnéithe éagsúla den scéal.

Craolfar an scannán ar TG4 amach anseo ach níl an dáta ann go fóill beag.

Thug Údarás Craolacháin na hÉireann tacaíocht airgid le scannán a dhéanamh den leabhar. Tá roinnt an-bheag ticéad le fáil saor in aisce don phobal le bheith i láthair don chéad léiriú seo.

Beidh Murdair Mám Trasna ar siúl Dé hAoine, 3ú Samhain, ag 9.30 p.m. in Amharclann an Oireachtais, Óstán an Brehon, Cill Áirne. Eolas: eolas@rosg.ie