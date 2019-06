World’s 50 Best Restaurants 2019: the complete list

THE 2019 WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS LIST

1. Mirazur (Menton, France). Chef: Mauro Colagreco. Last year’s rank: 3. Tasting menus €160/€260. Best in world and best in Europe

2. Noma (Copenhagen, Denmark). Chef: René Redzepi. Last year’s rank: N/A highest new entry. Tasting menu, 2,500 DKK/€335

3. Asador Etxebarri (Axpe, Spain). Chef: Victor Arguinzoniz. Last year’s rank: 10. Tasting menu €180

4. Gaggan (Bangkok, Thailand). Chef: Gaggan Anand. Last year’s rank: 5. Tasting menu THB 6,500/€190. Best in Asia

5. Geranium (Copenhagen, Denmark). Chef: Rasmus Kofoed. last year’s rank: 19. Tasting menu 2,500 DKK/€335

6. Central (Lima, Peru). Best in South America

7. Mugaritz (San Sebastian, Spain)

8. Arpège (Paris, France)

9. Disfrutar (Barcelona, Spain)

10. Maido (Lima, Peru)

11. Den (Tokyo, Japan). Art of Hospitality award

12. Pujol (Mexico City, Mexico)

13. White Rabbit (Moscow, Russia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, Spain). Highest climber

15. Septime (Paris, France)

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Paris, France)

17. Steirereck (Vienna, Austria)

18. Odette (Singapore)

19. Twins Garden (Moscow, Russia). New entry

20. Tickets (Barcelona, Spain)

21. Frantzén (Stockholm, Sweden). Re-entry

22. Narisawa (Tokyo, Japan)

23. Cosme (New York City, USA)

24. Quintonil (Mexico City, Mexico)

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris, France)

26. Boragó (Santiago, Chile)

27. The Clove Club (London, United Kingdom)

28. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, USA)

29. Piazza Duomo (Alba, Italy)

30. Elkano (Getaria, Spain). New entry

31. Le Calandre (Rubano, Italy)

32. Nerua (Bilbao, Spain). New entry

33. Lyle’s (London, United Kingdom)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina). New entry

35. Atelier Crenn (San Francisco, USA). New entry

36. Le Bernardin (New York City, USA)

37. Alinea (Chicago, USA)

38. Hiša Franko (Kobarid, Slovenia)

39. A Casa do Porco (São Paulo, Brazil). New entry

40. Restaurant Tim Raue (Berlin, Germany)

41. The Chairman (Hong Kong). New entry

42. Belcanto (Lisbon, Portugal). New entry

43. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Belgium). Re-entry

44. Test Kitchen (Cape Town, South Africa). Best in Africa

45. Sühring (Bangkok, Thailand). New entry

46. De Librije (Zwolle, Netherlands). Re-entry

47. Benu (San Francisco, USA). New entry

48. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)

49. Leo (Bogotá, Colombia). New entry

50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland)

Best Pastry Chef: Jessica Préalpato (Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris)

Best Female Chef: Daniela Soto-Innes (Cosme, New York City)

Icon Award: José Andrés (ThinkFoodGroup, Washington D.C.)

One to Watch: Lido 84 (Gardone Riviera, Italy)

BBVA Scholarship Winner: Andersen Lee

Sustainable Restaurant Award: Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland)

Chefs’ Choice Award: Alain Passard

Highest Climber: Azurmendi (Larrabetzu, Spain)

Art of Hospitality Award: Den (Tokyo, Japan)

*A change to the rules, introduced in January, precludes previous winners from appearing in the list