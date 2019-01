Beidh Scoil Gheimhridh Merriman ar siúl an deireadh seachtaine beag seo in Óstán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir.

Mar théama i mbliana beidh Dála Éireann 1919-2019, an chéad Dáil agus comóradh ar shaol agus ar oidhreacht Mháiréad Ní Ghráda.

Osclóidh an Dr Deirdre Nic Mhathúna, Cathaoirleach Chumann Merriman agus Domhnall Ó Loingsigh an scoil ar Dé hAoine 25ú Eanáir.

Ina dhiaidh sin, pléifigh an Dr Éamon Ó Ciosáin agus an Dr Éadaoin Ní Mhuircheartaigh ‘Saol agus Oidhreacht Mháiréad Ní Ghráda’ agus iad faoi agallamh ag Mairéad Ní Nuadháin.

Ar an Satharn, tosnóidh siompóisiam an Ollaimh Thomas Redshaw: ‘Forbairt na Gaeilge ó bhunú an Stáit i leith’ ag a 10.30rn.

I measc na rannpháirtithe, beidh iar-leascheannasaí, TG4, an Dr Éamon Ó Ciosáin, Fidelma Ní Ghallchobhair, cathaoirleach an Coiste Téarmaíochta, comhordaitheoi d lí agus Gaeilge Dáithí Mac Cárthaigh.

I measc na rannpháirtithe eile, beidh Mairéad Ní Nuadháin, an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh, Póilín Ní Chiaráin, Máirín Ní Ghadhra agus Clíona Ní Chiosáin.

Seolfar Eachtra Ghiolla an Amaráin le Donncha Rua Mac Conmara, in eagar ag an Dr Pádraig Ó Liatháin (Cló Iar-Chonnacht) mar aon le heagrán nua de Fonn a Níos Fiach le Pádraig Ua Maoileoin (Leabhar Breac) agus beidh siúlóid stairiúil thart ar Inis le Brian Ó Dálaigh.

Is féidir clárú mar bhall de Chumann Merriman ach táille bhliantúil €25 a íoc.

Tuilleadh eolais: merriman.ie