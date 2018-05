Cúrsaí reifrinn agus cúrsaí bácála

Beidh Cormac ag a Cúig á chraoladh beo ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Déardaoin idir 4.30 p.m. agus 5.55 p.m.

Is é an reifreann ar cheist an Ochtú Leasú an t-ábhar a bheas faoi chaibidil. Beidh Piaras Ó Dochartaigh, Rónán Mullen, Niamh Uí Bhriain, agus Lisa Nic an Bhreithimh ar an phainéal agus fáilte roimh lucht féachana don chlár beo ó Sheomra na Gaeilge sa choláiste.

Má tá spéis agat a bheith sa lucht féachana, cuir nóta chuig cormac5@rte.ie

Arán laethúil Is dócha gur fearr aithne ag an phobal ar Mhanchán Magan mar fhear taistil agus mar scríbhneoir. Ach tá spéis mhór aige sa bhácáil fosta.

Bíonn se i mbun ceardlann bácála uair sa mhí sna Fumbally Stables, taobh leis an Fumbally Café i mBaile Átha Cliath. Tráthúil go leor, beidh ceardlann Ghaeilge ar siúl aige an Satharn seo agus cuireann sé fáilte roimh lucht na Gaeilge clárú.

Ceardlann dhá uair an chloig atá i gceist, ina múineann sé “i slí shoiléir bhunúsach conas dúisire (starter) taos géar a chruthú agus a chothú, agus ansin conas an t-arán a bhácáil.

“Tugaim eolas freisin faoin modh a bhaineann taos géar tairbhe as giostaí fiáine agus baictéir atá mórthimpeall orainn i gcónaí leis an t-arán a ardú agus blas sainiúil a thabhairt dó”.

Eolas: www.thefumballystables.ie/events/saturday-sourdough/