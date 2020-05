Rocky an madra vs An Plunger Gránna

Lá amháin, bhí Rocky an madra ag siúl síos an bóthar agus bhí an Plunger gránna ag goid airgead ón mbanc.

Chuaigh Rocky síos go dtí an mbanc chun cabhrú leis an FBI. Ach bhí dudes eile leis an plunger gránna agus bhí troid mór acu. Chaill Rocky an troid.

DUN DUN DUN...

Nuair a dhúisigh Rocky, bhí an plunger gránna á bhrú féin síos an leithreas. Rith Rocky go tapaigh go dtí foirgneamh an FBI.

Ar an mbealach, fuair Rocky greamaithe i píosa guma coganta. Bhain Rocky an flip flop dó agus lean sé ag rith.

Bhris sé tríd an doras le gluaiseacht karate agus scread sé: “Hey! Caithfidh muid stop a chuir le na dudes agus an plunger gránna...”