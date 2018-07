Ireland remains one of the most expensive countries in the EU to live in. And that’s official.

According to new figures from Eurostat, the EU’s statistical agency, Ireland is third most expensive among EU countries for a basket of consumer goods and services, “beaten” only by Denmark and tiny Luxemburg.

#break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break #break